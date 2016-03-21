Москва, 21 марта, 2016, 07:49 — ИА Регнум. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл предостерег православных христиан от распространившейся по всему миру «ереси человекопоклонничества», последствия которой могут иметь апокалиптические события.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

«Сегодня (20 марта) мы говорим о глобальной ереси человекопоклонничества, нового идолопоклонства, исторгающего Бога из человеческой жизни», — сказал Патриарх после литургии в храме Христа Спасителя.

Кирилл считает, что ничего подобного в мире раньше никогда не было, и на преодоление «этой ереси современности» должна направлять свои силы церковь.

«Мы должны защищать православие», — отметил Патриарх Московский и Всея Руси.

По мнению главы Русской православной церкви, в нынешнее время из-за того, что универсальным критерием истины стал человек и его права, «началось революционное изгнание Бога из человеческой жизни, из жизни общества».

Это движение, отметил Патриарх, сначала охватило Западную Европу, США, а затем и РФ.

Патриарх Кирилл добавил, что уже в масштабах целой планеты развивается «идея жизни без Бога», которая проявляется в попытках законом утвердить право любого выбора человека, в том числе и самого греховного, сообщает «Интерфакс».