Москва, 18 марта, 2016, 20:47 — ИА Регнум. Монреальский протокол не решил проблему озонового слоя, заявил эксперт Министерства природных ресурсов и экологии РФ, доктор геолого-минералогических наук Владимир Сывороткин, участвуя в форуме «Экономические и экологические последствия международных природоохранных соглашений для России», проходившем в пресс-центре ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Сывороткин на форуме «Экономические и экологические последствия международных природоохранных соглашений для России» в пресс-центре ИА REGNUM

По мнению эксперта, невзирая на определение хлорфторуглеродов (ХФУ), которые не выпускаются уже более 20 лет, основными разрушителями озонового слоя, экологическая проблема только нарастает. Свою точку зрения Владимир Сывороткин аргументировал фактами разрушения озонового слоя в Северном полушарии в марте 2011, а также январе-феврале 2016 годов. Более того, он отметил, что несмотря на заявления авторов Монреальского протокола, стабилизация озоносферы в 2005 году не наблюдалась.

Провал Киотского и Монреальского протокола Владимир Сывороткин видит в ошибочном применении лабораторных химических экспериментов на масштабы всей планеты.

В отличие от авторов протоколов Владимир Сывороткин основную причину уничтожения озона видит не в хладагентах, которые использовались в промышленности, в частности, фреон, а в водороде и метане, которые, вступая в реакцию с озоном, разрушают его.

Однако эксперт не отрицает алгоритм, прописанный в Монреальском протоколе: «Изменение концентрации озона ведет к изменению температуры». По словам Владимира Сывороткина, у всех глобальных катастроф, будь то эпидемия в Африке, наводнения в Южной Америке, землетрясения в Японии или ураганы в Карибском море, есть общая причина, которая заключается в озоновых аномалиях, связанных с усилением глубинной дегазации, то есть выбросов из земных недр восстановительных газов, в первую очередь, водорода.

Владимир Сывороткин заявил, что при выходе газов на дно водных бассейнов массово гибнет аэробная биота. При подъеме водородно-метанового потока в атмосферу разрушается озоновый слой над центрами дегазации. Через образовавшиеся дыры на биосферу воздействует ультрафиолет, вызывая эпидемии и эпизоотии, мутации вирусов и появление новых болезней. Прохождение водородно-метановых выбросов через самые верхние слои земной коры приводят к внезапному заполнению искусственных выработок (шахт, рудников) и их взрыву. Убедительным доказательством естественной природы таких взрывов является статистика шахтных взрывов, показывающая их четкую связь с фазами Луны.