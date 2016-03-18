Москва, 18 марта, 2016, 20:14 — ИА Регнум. Опасность озона для человека недооценивается, а, например, военные химики относят озон к идеальным отравляющим боевым веществам, заявил на форуме «Экономические и экологические последствия международных природоохранных соглашений для России» научный сотрудник института общей физики имени А.М.Прохорова РАН Сергей Котельников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Котельников на форуме «Экономические и экологические последствия международных природоохранных соглашений для России» в пресс-центре ИА REGNUM

«В связи с индустриализацией появилось очень много так называемых предшественников озона, из которых он образуется под действием радиации и высокой температуры воздуха. Поэтому предшественников озона стало очень много, и, по данным Росгидромета, во всех российских городах очень грязный воздух», — отметил ученый.

Разрушительные свойства озона эксперт проиллюстрировал на примере запомнившегося своей жарой лета 2010 года. Тогда под воздействием высоких температур и радиации из загрязненного воздуха образовалась огромная концентрация озона — более 500 мкг на метр кубический. Для сравнения: эксперимент, поставленный над крысами, показал, что при подобной концентрации озона умирает 17% подопытных животных.

Однако более примечателен другой факт, на который обратил внимание Сергей Котельников. А именно — позиция правительства России, которое вообще самоустранилось от решения проблем с озоном. Хотя по всему миру эта проблема является государственной, и решает ее государство. Так в США именно правительство взяло на себя ответственность за качество воздуха и за то, что будет с гражданами из-за этого воздуха.

Примером может служить сложившаяся за много лет практика озонирования помещений в роддомах Санкт-Петербурга и Москвы.

«Когда несколько лет назад я делал перед медиками Санкт-Петербурга доклад и рассказал им о проблеме приземного озона, ко мне стали подходить женщины-врачи и со слезами на глазах просить: «Сделайте что-нибудь с нашим департаментом здравоохранения! У нас в присутствии рожениц с новорожденными обрабатывают помещения озоном», — заключил Котельников.

Напомним, что тему приземного озона на форме «Экономические и экологические последствия международных природоохранных соглашений для России» в пресс-центре ИА REGNUM, озвучил научный сотрудник института общей физики имени А.М. Прохорова РАН Сергей Котельников.