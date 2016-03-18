Санкт-Петербург, 18 марта, 2016, 18:26 — ИА Регнум. В Петербурге завершился митинг «Крымская весна. Мы вместе!». Мероприятие продолжилось праздничным концертом, посвященным Дню воссоединения Крыма с Россией. По оценке корреспондента ИА REGNUM, в акции приняли участие около 4 тысяч человек. Официальные данные от полиции о количестве участников появятся лишь по завершении концертной программы на Пионерской площади.

ИА REGNUM Митинг в Петербурге «Крымская весна. Мы вместе!»

Участники акции — представители политических, общественных, профсоюзных, молодежных, патриотических организаций и обычные горожане — держали в руках плакаты с лозунгами «Крым и Россия навек вместе», «Вместе всё получится», «ВВП — Вежливо, Вовремя, Правильно», «Спасибо Путину за Крым и Севастополь». На лестнице ТЮЗа митингующие растянули полотнище «Путин наш национальный лидер».

Одна из митингующих принесла транспарант 2014 года, который гласил «Вежливость города берет» и демонстрировал вооруженных людей в камуфляжной форме. Другая участница попросила женщину убрать «просроченный» плакат, но та отказалась.

В разговорах пришедшие на акцию петербуржцы выказывали удовлетворенность тем, что после присоединения полуострова к России смогут отправлять своих детей в Крым и находящийся там детский лагерь «Артек».

Помимо петербуржцев, в числе участников акции корреспондент ИА REGNUM увидел нескольких жителей Киргизии с флагами России, которые сообщили, что работают в Петербурге в системе ЖКХ и «тоже очень рады, что Крым присоединился к России».

С трибуны митинга выступили представители ОНФ, Ленинградской федерации профсоюзов и других общественных организаций. На митинг пришли губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, но от выступлений оба политика отказались.

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Сопредседатель ОНФ по Петербургу Татьяна Суровцева со сцены поздравила собравшихся с праздничной датой и отметила, что два года назад российский народ с огромной радостью встретил весть о том, что Крым возвращается на родину.

«За 20 лет отсутствия в России, к сожалению, наша здравница пришла в негодность. Поэтому сейчас необходима огромная работа. Внешнее экономическое противодействие России, конечно, усугубляет ситуацию, но президент поставил четкие задачи, которые следует выполнять», — заявила Суровцева.

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Напомним, 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ. Данное решение стало итогом состоявшегося за два дня до этого референдума, на котором более 90% жителей полуострова поддержали решение о воссоединении с Россией.