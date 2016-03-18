Москва, 18 марта, 2016, 18:01 — ИА Регнум. Некоторых рисков, связанных с присоединением Крыма, о которых говорилось 2 года назад, удалось избежать, считает политолог Михаил Нейжмаков. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 18 марта, в день, когда по всей стране отмечают вторую годовщину воссоединения Крыма с Россией. «Например, самые серьезные провокации с украинской стороны (та же «энергоблокада» 2015 года) все-таки происходили не в курортный сезон. То есть, украинские игроки ориентировались не столько на экономическую войну за Крым, сколько на использование крымского фактора в торге с Москвой», — отметил эксперт.

Крым. Ялта

Он напомнил, что в 2014 году можно было услышать немало прогнозов, что россияне быстро станут воспринимать присоединение Крыма негативно, связывая с этим событием последствия санкций или закрытие крупных проектов в своих регионах. Тем не менее, по данным «Левада-центра», который не отличается симпатиями к властям, за год с сентября 2014 по сентябрь 2015 года доля склоняющихся к возвращению полуострова Украине среди опрошенных россиян выросла… всего на 1%. А ведь это был уже период экономического кризиса.

«Говоря о рисках на будущее, стоит помнить, что для репутации Центра «неустроенный» Крым стал бы куда большей проблемой, чем все возможные кампании в духе «хватит кормить Симферополь». Еще в 2014 году отложенную реализацию тех или иных проектов в других регионах в прессе пытались связать с перереброской финансирования на Крым. Но большого резонанса это, как правило, не имело. Зато возрастающий турпоток на полуостров позволяет жителям других частей России познакомиться с ситуацией в регионе лично. Если через несколько лет там по-прежнему будут видны «шрамы» периода пребывания в составе Украины, это будет вызывать вопросы, куда потрачены соответствующие бюджетные средства. Поэтому Кремль сделает все, чтобы прогресс на полуострове был налицо. Однако это создает потенциальные поводы для конфликтов Центра с региональными чиновниками. Ведь внимание федеральных властей к ситуации в Крыму будет означать и более жесткий контроль над работой местных властей», — пояснил Нейжмаков.

Он обратил внимание, что есть заезженный штамп — «Крым должен стать витриной России». По его мнению, в этом лозунге есть смысл: «Евросоюз иногда называют «сверхдержавой образа жизни». В том смысле, что «жизнь как Европе» стала образом эффективно используемым для пропаганды. Привлекательный образ России тоже нужно формировать и для этого подходит как раз туристический регион».

Как заметил политолог, первым, что бросается в глаза в любой стране, главная составляющая ее лица — это инфраструктура. Например, описывая любое государство или регион, люди, прежде всего, вспоминают, какие там дороги. «В этом смысле, мост через Керченский пролив как раз, кстати, стал самым известным федеральным проектом, связанным с Крымом. Недавно назвав «инфраструктурное обустройство Крымского полуострова… один из ключевых приоритетов правительства на ближайшую перспективу», вице-премьер РФ Дмитрий Козак еще раз показал, что Центр попытается сохранить этот вполне верный вектор развития региона», — добавил Михаил Нейжмаков.

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Напомним, после прошедшего 16 марта референдума, 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ. 18 марта 2016 года по всей России проходят торжественные мероприятия, посвященные годовщине воссоединения Крыма с Россией. Как и ожидалось, президент РФ Владимир Путин прибыл в этот день в Крым. Он уже побывал на острове Тузла, лично ознакомившись с ходом работ по строительству транспортного перехода через Керченский пролив.