Керчь, Крым, 18 марта, 2016, 15:51 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин заявил о важности строительства Керченского моста, соединяющего Крым с Россией единым транспортным узлом. Соответствующее заявление глава государства сделал 18 марта в ходе визита в Крым.

Nzeemin Керченский мост

«И грузы будут возить (по мосту), и люди будут ездить», — сказал Путин.

Он выдвинул предложение о создании общественного совета по строительству, который будет функционировать по аналогии с таким же общественным советом, работавшим перед Сочи-2014, и проводить контроль за расходом средств из бюджета: «Призываю наладить общественный контроль за ходом строительства, за соблюдением экологических норм, целевым расходованием средств и соблюдением сроков работ. Предлагаю образовать общественный совет по строительству моста».

Президент уверен, что «деятельность совета позволит эффективно и открыто использовать возможности общественности, специалистов, исполнительных органов власти в процессе строительства и даст возможность оперативно разрешать острые, волнующие людей вопросы».

Напомним, 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ. Данное решение стало итогом состоявшегося за два дня до этого референдума, на котором более 90% жителей полуострова поддержали решение о воссоединении с Россией.