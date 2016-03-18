Волгоград, 18 марта, 2016, 13:54 — ИА Регнум. На сайте Волгоградской областной думы снова можно высказать свое мнение о том, нужно ли региону идти в ногу в Москвой или вернуться к «волгоградскому» времени — +1 МСК. Объявленное в начале недели голосование о времени, исчезнувшее практически сразу после запуска, накануне было возобновлено, передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта.

arcadira.eu Часы

На данный момент в опросе уже приняли участие почти 4 тысячи человек. Подавляющее большинство — 86% или 3418 человек — высказались предпочтение жить по местному «волгоградскому» времени (перевести часы на 1 час вперед). Не переводить стрелки и жить по «московскому» хотели бы 14% опрошенных (или 558 человек). Также большая часть респондентов указала на то, что отмена сезонного времени в 2015 году негативно сказалась на состоянии их здоровья. Проявление «рассогласования ритмов сна и бодрствования, приводящих к раздражительности, бессоннице, плохому самочувствию, нарушению ритма труда и отдыха» ощутили 80% проголосовавших граждан.

Также по теме: Для Волгоградской области выберут оптимальный часовой пояс

Волгоградские депутаты отложили обсуждение вопроса о переводе часов

Напомним, опрос был запущен 15 марта с целью узнать общественное мнение. Высказаться по поводу перевода стрелок успели свыше 5 тыс. человек, наплыв респондентов на некоторое время парализовал работу интернет-ресурса, а позже опрос с сайта облдумы вообще исчез. Как пояснили в парламенте, голоса были «накручены». Теперь же жителям региона предложен усовершенствованный формат голосования. Он выбран «с целью обеспечения достоверности и максимальной защищенности от попыток фальсификации итогов исследования».

Читайте также: Перевод стрелок в Волгоградской области: половина «за», половина «против»

Напомним, до 1988 года Волгоградская область жила с опережением российской столицы по времени на один час. В последнее время к этому вопросу вновь вернулись. Перед принятием окончательного решения местные власти решили узнать мнение горожан, а также провести комплексное исследование по этому вопросу.