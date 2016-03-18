Лондон, 18 марта, 2016, 12:34 — ИА Регнум. Экс-глава ЮКОСа олигарх Михаил Ходорковский заявил, что намерен вернуться в Россию после того, как начнет «разваливаться режим». О своих планах он рассказал в интервью изданию The Daily Beast.

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Ходорковский считает ситуацию в России нестабильной, поскольку «окружение Путина начинает задумываться о том, что останется после Путина». С кризисом лояльности президент РФ столкнется менее чем через 10 лет, считает он.

Олигарх отметил, что в настоящее время делает многое, чтобы не повторить прошлых ошибок. «А сейчас я делаю многое, все, что могу, чтобы, когда этот режим начнет падать, коллапс произошел по-другому, чтобы не повторились пагубные ошибки, сделанные в начале 90-х годов», — сказал Ходорковский.

После возвращения работы у Ходорковского будет много: «У нас будут проблемы с людьми, совершившими преступления, так как их тысячи. Судить всех не получится». Вариантом решения проблемы олигарх считает подписание акта об амнистии с условиями, «лишающими их права занимать государственные должности и обязывающими их вернуть все имущество».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Национальное бюро Интерпола в России объявило в международный розыск бывшего главу компании ЮКОС Михаила Ходорковского по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.

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Ранее олигарх, покинувший Россию после освобождения из тюрьмы в 2013 году, неоднократно призывал к смене режима в России и расписывал различные сценарии, как это может произойти.

Например, в интервью корреспонденту Би-би-си Джону Суини Ходорковский рассказал о том, что перспектив демократической смены режима в России больше не существует. Режим падет с большей или меньшей кровью, при этом ситуация будет, конечно, ухудшаться со временем, потому что Путин стареет, окружение его стареет, компетентность их падает.

Ходорковский предположил, что сложно сказать, возможна ли смена режима в рамках дворцового переворота, либо мы доживем до «масштабного гражданского противостояния». То, что дворцовый переворот для страны более безопасен, в России начинают понимать многие, включая самого Путина.

До этого в интервью The Wall Street Journal Ходорковский заявил, что намерен провести конституционное совещание, которое позволит забрать часть полномочий у российского президента и передать их законодательной и судебной ветвям власти. В этом же интервью он озвучил готовность поддерживать на выборах в Мосгордуму в 2016 году независимых кандидатов и организовать наблюдение за подсчетом голосов.

В интервью французскому изданию Le Monde 21 сентября 2015 года бывший глава ЮКОСа заявил о возможности баллотироваться на пост президента РФ «в случае кризиса».

Выступая в Вашингтоне в штаб-квартире международной правозащитной организации Freedom House, Ходорковский продолжил обвинять Путина, заявив, что тот украл 10 лет не только у самого Ходорковского, но и у страны. Он назвал путинское десятилетие вычеркнутым из жизни России временем. Несмотря на внешнее благополучие, страна перестала развиваться, и это может привести к новому 1917 году, заявил экс-олигарх.