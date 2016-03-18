Вашингтон, 18 марта, 2016, 11:59 — ИА Регнум. Министр обороны США Эштон Картер назвал Россию в числе основных угроз безопасности Штатов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского Минобороны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM NATO

Картер заявил: «Наше положение в плане безопасности сейчас коренным образом отличается от того, что мы видели еще 25 лет назад. Нам требуются дополнительные средства и новые подходы».

По его словам, больше всех безопасности Штатов угрожают сейчас Россия, Китай, Северная Корея, Иран и международный терроризм.

Оценивать исходящую опасность от субъектов международных отношений необходимо не по заявлениям политиков, а по реальным действиям и результатам. Более того, определение России, которая борется с терроризмом, в качестве основной угрозы для национальной безопасности США выглядит, скорее, как попытка борьбы с инакомыслящим государством, считает заместитель главного редактора ИА REGNUM Марина Захарова:

«Можно ли рассматривать лидерство России в этом списке угроз США как признание силы РФ? Значит ли это, что Штаты боятся России? Да, и еще, кому Картер хочет доказать, что Россия — это угроза? Очередная попытка манипуляций? Судят не по словам, а по поступкам. А если вспомнить, кто и где развязывал войны, устраивал «цветные революции», то на первом месте явно окажется не Россия.

Скорее лидерство России в этом списке Картера — подтверждение того, что именно Россия может помешать реализации планов США. Не этого ли боится Америка, которая не привыкла мириться с тем, что с ней не соглашаются? Хочется обратить внимание и на пятый пункт в списке угроз. Не кажется ли странным, что для США Россия, которая ведет активную антитеррористическую борьбу, является угрозой большей, чем международный терроризм?

Нельзя также забывать, что Россия остается полноправным членом главных международных организаций, в том числе Совета Европы, G20, ОБСЕ, ОДКБ, ШОС, БРИКС и других. Как отмечается, причина первенства России и второго места Китая в списке в том, что обе страны, быстро развивая военные технологии и производя современное оружие, ставят под угрозу американское лидерство в некоторых сферах. Картер отметил, что такая тенденция должна быть адекватно учтена в оборонном бюджете. Такая логика говорит об одном — никто не должен быть сильнее нас».

Заместитель главного редактора ИА REGNUM Игорь Павловский также обращает внимание на проводимый курс внешней политики США и основной опасностью для этого государства считает его же руководство:

«Главная угроза безопасности США — само правительство США. Взяв на себя роль «мирового жандарма», именно оно порождает многочисленные кризисы, создавая одну зону нестабильности за другой».

Шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик видит в заявлениях американских политиков противоречия, выражающие уровень компетентности:

«Заявление министра обороны США Эштона Картера о том, что Россия якобы представляет собой главную угрозу США вызывает сожаление и демонстрирует, что значительная часть американской элиты до сих пор живет фобиями холодной войны.

С одной стороны, мы видим, что у США отсутствует четкая расстановка приоритетов — в то время как министерство обороны США заявляет о России как о главной угрозе национальной безопасности, тот же Госдеп заявляет, что главную угрозу США представляет терроризм. В этих условиях довольно трудно вести диалог с Белым домом, одна башня которого утверждает прямо противоположное другой. Это ставит под вопрос договороспособность США на межгосударственном уровне. С другой стороны, несомненно, такие заявления министра обороны США надо приветствовать, поскольку они показывают реальный интеллектуальный уровень нынешней американской элиты.

Пока американцы продолжают существовать в парадигме собаки Павлова по схеме стимул-реакция нам гораздо легче отслеживать их реальные умонастроения. Не зря в советской армии была такая поговорка — «чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона». Так что Эштон Картер на правильном пути».