Якутск, 18 марта, 2016, 04:14 — ИА Регнум. Актер Леонардо Ди Каприо, которому из Якутии была отправлена специально сделанная для него серебряная статуэтка, похожая на «Оскар», поблагодарил за подарок. Как передает корреспондент ИА REGNUM, фото якутской статуэтки, названной ее создателями «Эллей», он опубликовал в соцсети. Особенную благодарность Ди Каприо выразил женщинам, которые собрали и пожертвовали материалы, из которых получилась статуэтка.

telva.com Леонардо ди Каприо — актёр

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«Как они написали в своем письме, Якутия не только самое холодное обитаемое место в России, но и на Земле, — этот регион особо чувствителен к климатическим изменениям. Повышение температур представляет особую угрозу для ее народа, их образа жизни и их естественной среды обитания», — поделился актер. В комментариях к посту якутяне просят Ди Каприо сфотографироваться вместе со статуэткой.

Как сообщало ИА REGNUM, якутский «Оскар» — это монголоид, который сделан из 1,386 кг серебра. В руках он держит золотой ритуальный сосуд чороон. Напомним, статуэтку изготовили из ювелирных украшений, которые собрали жители Якутии.