Пхеньян, 18 марта, 2016, 01:24 — ИА Регнум. Северокорейские военные осуществили очередной запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря. Об этом 18 марта сообщает южнокорейское агентство «Ренхап». Каких-либо подробностей о запуске на данный момент не приводится.

Флаг Северной Кореи

Как передавало ИА REGNUM, предыдущие испытания баллистических ракет КНДР провела 10 марта. Две баллистические ракеты малой дальности были выпущены с территории провинции Хванхэ на восточном побережье страны в сторону Японского моря.

Несколькими днями позднее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о планах провести в ближайшее время новые испытания ядерного оружия и баллистической ракеты, способной нести ядерный заряд.