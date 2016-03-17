Кишинёв, 18 марта, 2016, 01:14 — ИА Регнум. Обвиняемый в коррупции бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат содержится в одной камере с рецидивистом, осуждённым на 11 лет за изнасилование несовершеннолетних, и который к тому же тяжело болен. Об этом заявил в эфире телеканала TV7 адвокат Филита Игорь Попа.

Цитата из к/ф «Джентльмены удачи». реж. Александр Серый. 1971. СССР «Деточка, а Вам не кажется, что Ваше место возле параши?»

«Как правило, если кого-то обвиняют в коррупции, он должен находиться в камере с людьми, которых подозревают в совершении этого же преступления. Его нельзя содержать в одной камере с педофилом, простите меня за выражение», — сказал Попа.

Он заявил, что и в остальном Филату созданы невыносимые условия заключения: ему мешают спать, часто обыскивают без причин, ограничивают в праве переписки даже с адвокатом.

Несколько дней назад Владимир Филат был доставлен в больницу с травмой головы. Ему был поставлен диагноз сотрясение мозга. В Департаменте пенитенциарных учреждений заявили, что Филат разбил голову о дверь, когда выносил мусор. Адвокат своей версии произошедшего не представил, заявив лишь, что речь идет о неком «инциденте с участием Филата».

ИА REGNUM напоминает, что лидер Либерально-демократической партии Молдавии, экс-премьер Владимир Филат был арестован 15 октября 2015 года по обвинению в коррупции. Сам Филат своей вины не признает и считает, что его арест организован олигархом Владимиром Плахотнюком. Арест Филата привел к усугублению политического кризиса, отставке правительства страны во главе с либерал-демократом Валерием Стрельцом и распаду правящего Альянса за евроинтеграцию.