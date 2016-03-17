Нью-Йорк, США, 17 марта, 2016, 23:47 — ИА Регнум. Избыток предложения на мировом рынке нефти оказался почти в два раза меньше, чем декларировало Международное энергетическое агентство (МЭА). Об этом сегодня, 17 марта, пишет The Wall Street Journal.

delo-group.ru Цистерны с нефтью

Сообщается, что в отчетах МЭА обнаружились 830 тысяч баррелей нефти в день (303 млн баррелей в год), местонахождение которые неизвестно и само существование которых вызывает сильные сомнения.

Согласно последнему отчету МЭА, в 2015 году в мире добывалось ежедневно на 1,9 млн баррелей черного золота больше, чем продавалось. Из этого объема 770 тысяч баррелей в день шли в резервуары хранилищ, порядка 300 тысяч баррелей находились внутри танкеров или транспортировались по трубопроводам.

А вот где находились оставшиеся 830 тысяч баррелей (43% от декларируемого перепроизводства) — МЭА объяснить не может. При этом, по данным организации, в четвертом квартале 2015 года в день «терялось» по 1,1 млн баррелей — это примерно по одному супертанкеру раз в два дня.

Биржевые аналитики пока не знают точного ответа на вопрос, куда же пропала эта нефть, но все они начинают склоняться к тому, что этой нефти просто никогда и не было.

Было ли МЭА, которое входит в структуры ООН, вовлечено в некий сговор на нефтяном рынке по обрушению цен или же это просто просчет, сказать трудно. Дело в том, что МЭА на самом деле не оценивает реальное потребление нефти — данные по спросу строятся с помощью математического моделирования, а не точного учета объема проданного сырья. В частности, у МЭА нет точных данных о потреблении нефти в Китае. Собственно, и другие организации, которые оценивают нефтяной рынок — ОПЕК и Управление энергетической информации Минэнерго США — также не обладают всей полнотой данных по нефти и используют метод математического моделирования в своих расчетах. Этот метод допускает статистические погрешности в отчетах.

К примеру, ОПЕК публикует данные по избытку предложения в графе «рост запасов и прочее», допуская наличие неких «прочих» факторов.

Стоит отметить, что необъяснимый переучтенный избыток нефти обнаруживается в докладах МЭА второй год подряд. Причем в отчете за 2015 года он оказался рекордным за последние 17 лет.

Примечательно, что когда последний раз «терялось» так много нефти, а было это в 1998 году, Конгресс США инициировал расследование. Но оно закончилось ничем.