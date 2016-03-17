Москва, 17 марта, 2016, 22:32 — ИА Регнум. В ходе торгов на Московской межбанковской валютной бирже сегодня, 17 марта, доллар США опускался ниже отметки 68 рублей, впервые с декабря 2015 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар, евро

В течение дня доллар США два раза опускался ниже отметки в 68 рублей. Столько американская валюта стоила в декабре 2015 года. Официальный курс Центробанка на завтра снизился сразу на 2,5 рубля — до 68,56 рублей.

Валюта Евросоюза на минимуме опускалась до отметки 76,93 рубля. Официальный курс евро потерял 1,6 рубля — 77,16 рубля.

Биржевые аналитики указывают, что рубль заставляет расти дорожающая нефть, а также оптимизм на фондовых рынках.

Такие фьючерсы на североморскую нефть марки Brent сегодня достигли $41,47 за баррель. Техасская легкая WTI впервые с декабря 2015 года подорожала до $40 за баррель.