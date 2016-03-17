Ташкент, 17 марта, 2016, 19:00 — ИА Регнум. Налоговые органы Узбекистана могут принять участие в выявлении правонарушений, связанных с незаконным оборотом иностранной валюты на «черном рынке». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Государственном налоговом комитете республики.

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В настоящее время с наличной иностранной валютой на «черном рынке» борются органы внутренних дел и Служба национальной безопасности. Кроме того, правом пресекать данное правонарушение обладает Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

«Данный законопроект, который подключит к борьбе с незаконным оборотом наличной валюты и налоговые органы, находится на стадии принятия в парламенте республики», — отметил собеседник агентства.

Ожидается, что налоговые органы будут наделены правом проводить краткосрочные проверки в местах торговли наличной иностранной валюты — на рынках, вблизи крупных торговых центров и других местах.

По оценке некоторых узбекистанских экспертов, подключение дополнительного контролирующего ведомства к борьбе с «уличными менялами» ничего принципиально не изменит.

«Сотрудникам подразделений госналогового комитета создали дополнительную кормушку в придачу к тем, что были у них и ранее. Понятно, что наличная иностранная валюта будет по-прежнему нелегально ходить в стране, хотя бы потому, что легально приобрести ее по курсу, установленному Центральным банком, рядовому гражданину практически невозможно», — пишет портал «Узметроном».

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