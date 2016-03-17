Москва, 17 марта, 2016, 18:55 — ИА Регнум. То, что в рамках переговорного процесса по климату учитывается только 7% территории России, — это преступная халатность и предательство национальных интересов, заявил заведующий лабораторией инноваций ОАО «Институт микроэкономики» Виктор Потапов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Форум «Экономические и экологические последствия международных природоохранных соглашений для России» в пресс-центре ИА REGNUM

Также ученый высказал уверенность в том, что потери бюджета от участия России в Парижском процессе составят $870 млрд в год. По его словам, эта сумма вытекает из объемов доказанного поглотительного ресурса страны, который составляет 87 млрд тонн CO 2 .

«То есть если мы умножаем на уровень этих затрат в Европе, то это как минимум составит $870 млрд в год», — уточнил он.

Потапов выразил уверенность в том, что круг лиц, принимавших решения в рамках первого периода Киотских соглашений, был заранее проплачен.

«А дальше, насколько я полагаю, как происходят эти процессы, подобные лица уже не могут других решений принимать, потому что всплывут те решения, которые были оплачены», — уточнил ученый.

В подтверждение потерь, уже понесенных страной только в рамках первого периода Киотского протокола, он привел цифры, озвученные главой Сбербанка Германом Грефом, по словам которого, мимо бюджета прошло $1,5 млрд, которые были распределены среди участников этого процесса.

«В основном их по серым схемам «распилили» среди таких российских корпораций, как «Роснефть», «Газпром-нефть», «Русал» и так далее», — заключил ученый.

Отметим, что данное интервью ученый дал сегодня, 17 марта 2016 года, в пресс-центре ИА REGNUM, где проходит форум «Экономические и экологические последствия международных природоохранных соглашений для России».