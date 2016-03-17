Москва, 17 марта, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Любое международное соглашение, если оно не разобрано на экспертном уровне, можно рассматривать как элемент внешнего управления государством, заявил на форуме «Экономические и экологические последствия международных природоохранных соглашений для России» в пресс-центре ИА REGNUM депутат от партии ЛДПР Михаил Дегтярев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Дегтярев на форуме «Экономические и экологические последствия международных природоохранных соглашений для России» в пресс-центре ИА REGNUM

«Разбор текста Парижского соглашения показывает, что фактически мы отдаем управление национальной экономикой под внешнее управление и воздействие», — подчеркнул парламентарий.

Дегтярев призвал перед ратификацией соглашения еще раз оценить возможные последствия данного решения для России. Нужно понимать, для чего это делается, в какие сроки, а главное, что это принесет национальной экономике, настаивает он.

Отметим, что на приглашение ИА REGNUM принять участие в выработке решения относительно участия России в мировых природоохранных мероприятиях откликнулась лишь ЛДПР.

«Это все разговоры в пользу бедных, что это нам нужно сегодня. Я даже больше скажу, что это является не просчитанным государственным решением», — отметил Дегтярев.

Напомним, что сегодня, 17 марта 2016 года, в пресс-центре ИА REGNUM стартовал двухдневный форум, посвященный выработке российской национальной позиции в отношении Парижского климатического соглашения, процесс ратификации которого должен начаться 22 апреля 2016 года в Нью-Йорке.