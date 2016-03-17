Санкт-Петербург, 17 марта, 2016, 10:22 — ИА Регнум. «Литва играет ключевую роль в перевалке белорусских грузов»

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Крупные белорусские экспортеры активно изучают возможность приобретения долей в уставном капитале литовских компаний — операторов терминалов. Таким образом они хотят снизить расходы на перевалку продукции, заявил на минувшей неделе посол Белоруссии в Литве Александр Король в интервью белорусской газете «Вечерний Гродно».

«Клайпедский порт играет основополагающую роль в транспортно-транзитном сотрудничестве Белоруссии и Литвы. В силу географических и других факторов он принял на себя значительную долю белорусских грузов, отправляемых морским путем, и сегодня является основными морскими воротами Белоруссии», — подчеркнул Король. Белоруссия переваливает через литовский порт химические и минеральные удобрения, нефтепродукты, металлопродукцию, минеральные продукты, твердое минеральное топливо, накатные грузы. При этом основную долю всех белорусских грузов (71,7%) занимают химические и минеральные удобрения.

По словам дипломата, в 2015 году на Клайпедский порт пришлось свыше 90% общего объема экспорта «Беларуськалия», отправленного через морские порты, и всего объема экспорта ОАО «Гродно Азот» — двух белорусских госмонополистов, производящих калийные и азотные удобрения соответственно.

Как напомнил Король, в апреле 2013 года «Беларуськалий» приобрел пакет акций (30%) одного из операторов терминала в литовском порту — ЗАО «Биру кровеню терминалас». Кроме того, ЗАО «Белорусская нефтяная компания» и литовская компания Klaipėdos nafta подписали долгосрочный договор на перевалку мазута и других нефтепродуктов производства Мозырского и Новополоцкого НПЗ. «Идет интенсивное сотрудничество также с компаниями, которые транспортируют нефтепродукты через Клайпедский морской порт и настроены на долгосрочную работу по перевалке нефтепродуктов именно белорусских НПЗ», — отметил посол Белоруссии в Литве

«Сегодня нет сомнений, что как Белоруссия, так и Литва заинтересованы в максимальном наращивании объемов перевозок грузов через клайпедский порт», — подчеркнул Король.

Грузины отрезали «Шёлковый путь» китайцам

Проект глубоководного порта в Анаклии на грузинском побережье Черного моря, за который более года боролись китайские корпорации, по результатам тендера неожиданно достался американо-грузинскому консорциуму, сообщает «РЖД-Партнёр» со ссылкой на интернет-журнал «Южный Китай».

По расчетам китайской стороны, порт должен был логически завершить проект «Шёлковый путь» через Среднюю Азию и Кавказ. Ему отводилась роль крупнейшего хаба в китайско-европейской торговле.

Однако в феврале премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в прямом эфире национального телевидения заявил, что победа в тендере досталась Anaklia Development Consortium — совместному предприятию грузинского TBC Holding и американской Conti Group.

Общая сумма проекта — 3,7 миллиарда долларов США. Проектная мощность порта — 100 миллионов тонн в год.

Ожидается, что строительство будет завершено через 10 лет, однако первые грузы будут обработаны уже в 2019 году.

Вместе с тем — даже если у порта и появится возможность принимать по 100 миллионов тонн груза в год, — остается не ясно, как решится вопрос с сопутствующей инфраструктурой, пишет источник.

Транспортная железнодорожная сеть самой Грузии и Азербайджана, а также Туркмении, Узбекистана и Казахстана, расположенных по другую сторону Каспия, требует серьезного вливания на свою модернизацию. В противном случае она не потянет транспортировку таких объемов из нового порта в Грузии.

Изначально подразумевалось, что модернизацией займется Китай. Теперь же, после проигрыша в тендере, не ясно, что решит китайская сторона.

Китайские инвесторы придут в Латвию

Между тем китайская транспортная экспансия на территории постсоветского пространства продолжает набирать обороты.

Китай не просто интересуется транзитными возможностями Латвии, но и готов инвестировать в стивидорный бизнес страны, пишет BaltNews.lv. Как отмечает СМИ, в условиях падения грузопотока из РФ Латвия возлагает большие надежды на китайские грузы.

«В этом году в Риге пройдет саммит в формате 16+1 по вопросам бизнеса, логистики, тарифной политики Европы и КНР с участием министров транспорта всех этих стран. Это подтверждает, что Латвия вышла на другой уровень — китайская сторона не просто интересуется латвийскими транзитными возможностями, уже есть инвесторы. Мы получим китайские грузы», — заявил изданию министр сообщений Латвии Улдис Аугулис.

В феврале в Рижском свободном порту побывала делегация из КНР, в состав которой вошли заместитель директора Национальной комиссии развития и реформ Нинг Чжэ, вице-директор по европейским делам китайского МИД Ван Шунжи и китайские бизнесмены. Тогда был подписан договор на поставки оборудования и инвестиции в новые угольные терминалы на острове Русском компаний Riga Coal Terminal и Strek на сумму 100 млн евро. Мощность терминала составит 12 млн тонн угля или других сыпучих грузов.

Стивидоры насыпных грузов получат современное китайское оборудование, включая системы опрокидывания вагонов с углем, транспортеры, судовые погрузчики, системы электроснабжения, управления и другие вспомогательные системы.

Кроме того, как отмечает издание, у китайских инвесторов есть большой интерес к перевалке грузов и железнодорожному транзиту через Латвию в связи с развитием проекта Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» в Минске. «Они увидели, что у Латвии есть возможности забирать грузы по железной дороге — и на этом плече протяженностью почти 1000 км будут специальные тарифы. Сложно сказать, сколько китайских грузов Рига возьмет у Бреста — это момент конкуренции между Латвийской и Белорусской железными дорогами», — рассказал председатель правления Латвийской железной дороги Эдвин Берзиньш.

Как поясняет СМИ, в случае стран Прибалтики объем транзита китайских грузов пока незначителен как раз потому, что все забирает Белорусская железная дорога — практически монополист в этой логистике.

«Взрывное» развитие Севморпути связывают с контейнерными перевозками

В качестве драйверов роста грузооборота по Северному морскому пути (СМП) рассматриваются два типа перевозок: экспорт продукции сырьевых проектов в арктической зоне и транзитные грузоперевозки между портами Европы и Азии, в том числе контейнерных грузов. Об этом заявил в рамках заседания президиума Госкомиссии по вопросам развития Арктики замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев. Он рассказал о работе министерства по разработке финансово-экономической модели развития СМП в качестве конкурентного транспортного коридора глобального значения.

К настоящему времени уже произведен базовый анализ макроэкономических предпосылок развития Севморпути и анализ грузопотоков на маршрутах Европа — Азия и Европа — Западное побережье Северной Америки, отмечают в пресс-службе Минвостокразвития.

Как рассказал Качаев, при формировании модели развития СМП учитываются три основных фактора. Во-первых, именно контейнерные перевозки между Юго-Восточной Азией и Европой могут дать принципиально новое качество для транспортной артерии, обеспечить взрывное развитие СМП.

Второй фактор — обязательный учет мнений российского и международного бизнеса. «Крупные российские и международные судовладельцы, грузоотправители должны увидеть в лице государства заинтересованного партнера и с помощью модели оценить все преимущества и риски развития своего бизнеса на Северном морском пути. При реализации такого подхода СМП может стать реально глобальным и конкурентоспособным транспортным коридором», — подчеркнул замминистра.

Третьим необходимым фактором является связь финансово-экономической модели СМП и общего развития Дальнего Востока с его новыми экономическими инструментами и возможностями — территориями опережающего развития и Свободным портом Владивосток.

Напомним, ранее Минвостокразвития РФ сообщило о том, что к июню 2016 года будет разработана финансово-экономическая модель развития Севморпути.