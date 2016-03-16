Вашингтон, 16 марта, 2016, 22:25 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии, миллиардер Дональд Трамп высмеял кандидата в президенты США от Демократической партии, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон с помощью президента Российской Федерации Владимира Путина.

ИА REGNUM

Сегодня, 16 марта, Трамп в своем Instagram опубликовал ролик с участием Путина и своей конкурентки Клинтон.

Первым на видео появляется российский лидер: он кладет на лопатки соперника на татами. Следов возникает террорист из «Исламского Государства», а затем лающая Хиллари, которую в конце сменяет смеющийся Путин.

Ролик озаглавлен следующим образом: «Когда приходит время столкнуться с нашими жёсткими противниками, у демократов есть идеальный ответ. Мы не должны стать объектом шуток».