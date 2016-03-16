Минск, 16 марта, 2016, 22:25 — ИА Регнум. Внешний долг государственного сектора в расширенном определении и внешний долг частного сектора, гарантированный государством, по состоянию на 1 января 2016 года составил $23,05 млрд, сократившись на $161,5 млн за 2015 год. Об этом 16 марта проинформировал Нацбанк Белоруссии.

Гири

Сектор госуправления по итогам 2015 года остался должен зарубежным кредиторам $12,97 млрд — на 1,1% меньше, чем годом ранее. Валовой внешний долг по всем секторам экономики на 1 января 2015 года составил $38,275 млрд.

Валовой внешний долг на душу населения составил $4,029 тысячи. Валовой внешний долг оценён в 69,7% ВВП (45,7% долгосрочный долг и 23,9% краткосрочный).

ВВП Белоруссии в денежном выражении по итогам 2015 года оценён в $54,944 млрд — за предыдущие годы меньший показатель был лишь по итогам 2009 года ($49,1932 млрд на 01.01.2010). Экспорт товаров и услуг за 2015 год оценён в $32,8374 млрд — за предыдущие годы меньший показатель был лишь по итогам 2010 года ($29,3017 млрд на 01.01.2011).

Валовые международные резервные активы на 1 января 2016 года составили $4,1758 млрд. Резервные активы Белоруссии на начало нынешнего года составили 10,9% к валовому внешнему долгу.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году кризис в Белоруссии продолжился, сопровождаясь падением ВВП. Официальный Минск обратился за финансовой помощью к внешним кредиторам, заявив о возможности получения кредитов ЕФСР и МВФ, однако фонды не поспешили предоставлять деньги раньше начала практической реализации Александром Лукашенко рекомендаций данных организаций.