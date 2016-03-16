Париж, 16 марта, 2016, 21:35 — ИА Регнум. Российская драма «Находка»Виктора Демента с Алексеем Гуськовым в главной роли выходит в прокат во Франции сегодня, 16 марта. Об этом сообщает французское издание Le Pays d'Auge. Фильм будут транслировать около 90 кинотеатров страны, компанией-диструбьютором стала Borealia Films.

Цитата из к/ф «Находка». реж. Виктор Демент. 2015. Россия Переживание

В ноябре 2015 года «Находка» принимала участие в 23-ем Фестивале российского кино в Онфлере, где была удостоена сразу трёх наград: за «Лучший режиссёрский дебют» фильм получил Премию региона Нормандия; исполнителю главной роли Алексею Гуськову вручили Премию за «Лучшую мужскую роль», кроме того, фильм стал обладателем Приза зрительских симпатий. Сразу после Фестиваля кинокомпании «Талан», выпустившей фильм, поступило предложение об иностранном прокате.

Во Франции картина выходит под названием Criminel («Преступник). В центре повествования — старший инспектор рыбнадзора Трофим Русанов (Алексей Гуськов), оказавшийся в далёком таежном лесу, один на один с суровой природой. Случай, произошедший в тайге, заставляет инспектора переосмыслить жизнь.

Драма «Находка» — дебют режиссёра и сценариста Виктора Демента в полнометражном художественном кино. Основой сценария фильма стала одноимённая повесть писателя Владимира Тендрякова, написанная им по реальным событиям.

В июне 2015 года «Находка» была представлена на XXVI Кинотавре, где оператор фильма Андрей Найденов получил приз за «Лучшую операторскую работу». В сентябре 2015 года Алексей Гуськов был награждён призом за «Лучшую мужскую роль» на фестивале «Амурская осень» в Благовещенске и был номинирован на престижную премию Asia Pacific Screen Awards, часто называемую «Азиатским оскаром». На Международном благотворительном фестивале «Лучезарный ангел», где «Находка» была фильмом открытия, ленту одобрил Патриарх Кирилл.