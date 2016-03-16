Лос-Анджелес, США, 16 марта, 2016, 21:09 — ИА Регнум. Опубликован первый трейлер новой версии фильма «Бен-Гур» режиссёра Тимура Бекмамбетова и кинокомпаний Paramount Pictures и Metro-Goldwyn-Mayer. Трейлер появился в сети сегодня, 16 марта.

kinopoisk.ru Съемки картины «Бен-Гур»

Российская премьера картины запланирована на 11 августа, днём позже фильма выйдет в кинотеатрах США.

Фильм Бекмамбетова снят по роману Лью Уоллеса «Бен-Гур: история Христа». В центре сюжета — потомок знатного иудейского рода Иуда Бен-Гур. Будучи преданным своим другом, он попадает в рабство и живёт одной лишь мыслью вернуться домой и отомстить обидчику. Картина является ремейком знаменитого фильма Уильяма Уайлера 1959 года. В 1960-м экранизация получила 11 кинопремий «Оскар».

По словам Бекмамбетова, его фильм будет максимально приближен к оригинальному роману и не станет прямым ремейком «Бен-Гура» Уайлера.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, запустить картину в американский прокат изначально планировалось в феврале нынешнего года, но от этой идеи отказались ввиду того, что середина августа, по мнению прокатчиков — более подходящее время для выхода больших блокбастеров.