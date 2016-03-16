Москва, 16 марта, 2016, 20:44 — ИА Регнум. Фигуранту дела Минкультуры РФ Никите Колесникову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 10 мая 2016 года, сообщила пресс-служба Лефортовского районного суда города Москвы. Заседание суда прошло в закрытом режиме.

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«Колесникову Никите Валентиновичу, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 01 месяц 25 суток, то есть до 10 мая 2016 года», — заявила в суде.

В Лефортово пояснили, что постановление может быть обжаловано в течение 3-х суток со дня его вынесения.

По данным ряда СМИ, Колесников является советником генерального директора одной из коммерческих фирм и основателем группы компаний «Савва». Отметим, в Чувашии Никита Колесников не единожды был фигурантом уголовных дел, но в отношении него все они прекращались. Московской группе «Савва», под покровительством президента Николая Федорова развернувшей свою деятельность в республике в середине 90-х со строительства завода по производству керамики «Сантек», в середине 2000-х уже принадлежали успешно пережившие «лихие 90-е» Чебоксарская чулочно-трикотажная фабрика, хлопчато-бумажный комбинат, Новочебоксарский ДСК, а также несколько строительных компаний, ряд СМИ, в том числе телеканал. Холдинг отличился громким началом жилищного строительства «Финской долины», пятизвёздочного «Сувар-отеля», федерального проекта «Новый город», наконец, новыми брендами в текстильной отрасли под объединённой «Волжской текстильной компании» (ВТК). Однако всё закончилось пшиком и с трудом реанимируется до сих пор. Новые республиканские власти тогда публично сравнивали схему банкротства ВТК с МММ. От деятельности «Саввы» в Чувашии пострадали более 1,4 тыс. дольщиков и соинвесторов. Республика не только впервые столкнулась с такой проблемой, как «обманутые дольщики», но и с массовыми увольнениями на текстильном и индустриально-строительном предприятиях и многомиллионными долгами по зарплате. На ряд руководителей среднего звена были заведены уголовные дела, топ-менеджеры объявлены в международный розыск. Беспрецедентным для республики стало решение о привлечении к субсидиарной ответственности весь топ-менеджмент «Саввы».

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках дела Минкультуры Лефортовский суд избрал меру пресечения в виде ареста в отношении заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова. Он будет находиться под стражей до 10 мая 2016 года. Чиновник отрицает свою причастность к делу о хищении.

Также решением Лефортовского суда Москвы под стражей до 10 мая останется глава департамента управления имуществом министерства культуры РФ Борис Мазо.