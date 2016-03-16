Брюссель, 16 марта, 2016, 19:55 — ИА Регнум. Восемь стран — членов Европейского союза направили коллективное письмо председателю Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру с просьбой заморозить проект строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сегодня, 16 марта, сообщает Reuters.

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Сообщается, что письмо датировано 7 марта. Его подписали премьер-министры Румынии, Словакии, Венгрии, Чехии, Польши, Латвии, Эстонии, а также президент Литвы. Эти политики считают, что проект газопровода «Северный поток — 2» несет в себе риски геополитической дестабилизации.

Напомним, в конце 2015 года Эстония, Латвия, Литва, Польша, Венгрия, Румыния и Словакия направили в Брюссель письмо о том, что проект газопровода «Северный поток — 2» может усилить зависимость Европы от российского газа, ослабить энергобезопасность стран Центральной Европы и Евросоюза, а также привести к дальнейшей дестабилизации ситуации на Украине.

В нынешнем письме утверждается, что «Северный поток — 2» сильно повлияет на развитие рынка газа и на маршруты его перевозки в регионе, в особенности на транзитный путь через Украину.

Также Reuters сообщает, что под письмом подписалась Хорватия, но правительство этой страны пока не подтвердило эту информацию.

Напомним, «Северный поток — 2» — проект газопровода из России в Германию. Является расширением «Северного потока». По пропускной способности и протяженности соответствует действующему газопроводу. Отличается составом акционеров подводной части. «Газпрому» будет принадлежать 50% в специально созданной компании Nord Stream-2 AG, европейским компаниям BASF, E. On, Engie, OMV, Shell — по 10% в проекте.

Проект газопровода «Северный поток — 2» возник после срыва проекта газопровода «Южный поток», который должен был доставить российский газ в Южную Европу в обход Украины. После того как Европейская комиссия заблокировала «Южный поток», Россия предложила Турции проект газопровода «Турецкий поток», однако, этот проект также сорвался.