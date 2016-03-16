В Латвии вышел видеоролик, прославляющий СС
Рига, 16 марта, 2016, 19:19 — ИА Регнум. В честь так называемого дня памяти латышских легионеров СС, неонацистское Национальное объединение разместило видеоролик «16 марта скажем спасибо латвийским легионерам», сообщает портал Rus.tvnet.lv.
Современная съемка, на которой видно как представители объединения с цветами, грамотами и подарками посещают «виновников торжества», периодически сменяется кадрами исторической хроники, где без труда можно разглядеть облаченных в форму СС латышских легионеров. Видео сопровождается бравурным нацистским маршем.
Надо отметить, что Национальное объединение не является мелкой маргинальной организацией, а входит в состав правящей коалиции. Кроме того, объединение имеет три министерских портфеля, пост главы парламента, в данный момент исполняющей обязанности президента Латвии.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, 16 марта в столице Латвии состоялась крупная акция в память о фашистах, состоявших в войсках «Ваффен СС». Для участия в акции на улицу вышли несколько сот жителей Риги. Сторонники фашизма — в основном люди пожилого возраста — прошли маршем от церкви Святого Иоанна в Старой Риге до памятника Свободы. Участники марша принесли к месту встречи плакаты и цветы. Многие из низ пришли с флагами Латвии, Эстонии и Литвы.
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