Рига, 16 марта, 2016, 19:19 — ИА Регнум. В честь так называемого дня памяти латышских легионеров СС, неонацистское Национальное объединение разместило видеоролик «16 марта скажем спасибо латвийским легионерам», сообщает портал Rus.tvnet.lv.

Латышский добровольческий легион СС

Современная съемка, на которой видно как представители объединения с цветами, грамотами и подарками посещают «виновников торжества», периодически сменяется кадрами исторической хроники, где без труда можно разглядеть облаченных в форму СС латышских легионеров. Видео сопровождается бравурным нацистским маршем.

Надо отметить, что Национальное объединение не является мелкой маргинальной организацией, а входит в состав правящей коалиции. Кроме того, объединение имеет три министерских портфеля, пост главы парламента, в данный момент исполняющей обязанности президента Латвии.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 16 марта в столице Латвии состоялась крупная акция в память о фашистах, состоявших в войсках «Ваффен СС». Для участия в акции на улицу вышли несколько сот жителей Риги. Сторонники фашизма — в основном люди пожилого возраста — прошли маршем от церкви Святого Иоанна в Старой Риге до памятника Свободы. Участники марша принесли к месту встречи плакаты и цветы. Многие из низ пришли с флагами Латвии, Эстонии и Литвы.

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