Москва, 16 марта, 2016, 16:32 — ИА Регнум. Когда возникла идея создания «Агентства кредитных гарантий», среди экспертного сообщества было небольшое количество оптимистов, потому что по сути это посредническая организация между банком и реальным бизнесом. Предполагалось, что она на каких-то специальных условиях, более активно и с большим эффектом будет рассматривать запросы реального сектора экономики по предоставлению кредитования. Этого естественным образом не произошло, так как она применила ровно такое же отношение к запросам по кредитованию, как и применяют банки. Результатом и явилось то, что кредитование практически отсутствовало, руководитель комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский, комментируя корреспонденту ИА REGNUM итоги проверки Генпрокуратурой РФ Агентства кредитных гарантий.

opora.ru Руководитель комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский

«Агентство, которое должно было запустить процесс кредитование, встало в ряд с обычным банком, который рассматривает стандартное заявление потенциального кредитора, предъявляет высокие ставки, неподъемные для большинства направлений бизнеса. А также рассматривает обеспечение, то есть жесткие залоги, которыми малый и средний бизнес, конечно, не располагает. Предприниматели рассчитывали, что будет применен другой подход, более профессиональный, когда большее внимание уделяется бизнес-плану и оценке рисков. В этом смысле надежды бизнеса Агентство кредитных гарантий не оправдало», — считает Каневский.

«Сейчас со сменой названия (АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства») и руководства в отношениях появилась регулярность: новое руководство активнее и чаще общается с бизнес-сообществом, поэтому хочется надеяться, что в ближайшее время ситуация с кредитованием малого и среднего бизнеса изменится в лучшую сторону», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, Генпрокуратура РФ завершила проверку ОАО «Агентство кредитных гарантий» (ныне АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»). Надзорное ведомство выявило в работе агентства ряд нарушений, основным из которых была рискованная для бюджета политика. В частности, по данным прокуратуры, из выделенных бюджетом на поддержку малого бизнеса 50 млрд руб. агентство за 2 года выдало банкам-партнерам гарантии всего на 16,5 млрд руб., остальные деньги были размещены на депозитах под проценты.