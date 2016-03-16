Москва, 16 марта, 2016, 16:31 — ИА Регнум. Самый большой фестиваль ирландской культуры в России IRISH WEEK 2016 откроется сегодня в Москве. В рамках него с 16 по 27 марта в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате пройдёт IX Ирландский Кинофестиваль, который представит вниманию зрителей лучшие художественные и документальные фильмы из Ирландии. Церемония открытия состоится в «Каро 11 Октябрь» вечером 16 марта, фильмом открытия станет премьера «оскароносной» «Комнаты» режиссёра Ленни Абрахамсона, картины, которая в российский прокат не выйдет.

Цитата из к/ф «Комната». реж Леонард Абрахамсон. 2015. Ирландия, Канада Вдвоем

Читайте также: «Оскар»: Бри Ларсон стала лучшей актрисой

Как сообщают в пресс-службе «Каро 11 Октябрь», все фильмы программы будут транслироваться на английском языке с русскими субтитрами, а во время специальных Q&A на показах можно будет пообщаться с приглашенными гостями — режиссерами, продюсерами и актерами.

«Самое главное, что у нас есть эксклюзив. Мы очень долго боролись за то, чтобы получить в программу фильм «Комната», для нас это большой успех», — комментирует сооснователь фестиваля Джерард Майкл Маккарти в эфире программы «Кино началось» на радиостанции Москва FM, — «Он снят не в Ирландии, и там нет ирландских актёров, но фильм снимала наша производственная компания, сам режиссёр Ленни Абрахамсон долго работал в Ирландии, и за эти девять лет мы показали на Фестивале почти все его фильмы».

Как сообщила директор Кинофестиваля Анна Грязнова, главное правило отбора фильмов в программу показа — это качественный сценарий. Самыми узнаваемыми фильмами на IRISH WEEK стали «Комната» Ленни Абрахамсона, трёхкратный номинант на «Оскар» — «Бруклин»Джона Краули и исторический «Майкл Коллинз»Нила Джордана, один из самых кассовых фильмов за всю историю ирландского кинематографа. «2015 год был годом сложного, серьёзного кино в Ирландии, поэтому в этом году есть и номинанты на «Оскар» и мировое признание», — комментирует Грязнова.

В программу также вошли:

«День Патрика» — провокационная и печальная история о том, что право на любовь имеет каждый. Фильм на фестивале лично представит продюсерТим Палмер;

«Преследование» — современная гангстерская версия древней ирландской легенды «Преследование Диармайда и Грайне», картину зрителям представят исполнитель главных ролей Рут Брэдли и Берри Уорд;

«А еще ты урод» — социальная драма, Приз за Лучший сценарий на фестивале в Афинах, участник Берлинале и Эдинбургского международного фестиваля. Картину зрителям представит режиссер Марк Нунан;

«Раньше я жила здесь» — драма о суициде среди подростков, роли в которой исполнили непрофессиональные актеры. Фильм представит режиссер и автор сценария Фрэнк Берри;

«После 16» — подборка девяти короткометражных фильмов о простых людях в непростые времена в Ирландии. Фильмы были созданы специально к столетию Восстания 1916 года.

В рамках IRISH WEEK 2016 также пройдут традиционный парад святого Патрика, 8-часовой фестиваль «День и Ночь Святого Патрика», шоу ирландских танцев «DANCE IRISH» и многое другое. Фестиваль закроется в воскресенье 27 марта.