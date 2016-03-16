Москва, 16 марта, 2016, 13:49 — ИА Регнум. США не намерены признавать результаты референдума от 16 марта 2014 года о воссоединении Крыма с Российской Федерацией. Об этом, как передает ВВС, заявил официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби по случаю второй годовщины крымского референдума. Он также добавил, что санкции против РФ останутся в силе до тех пор, пока продолжается «оккупация».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Планы США

Шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик заявил, что руководство России осознавало последствия, которые могут быть в результате проведения референдума и включения в состав России полуострова Крым, а также напомнил западным коллегам о необходимости ведения равноправного диалога, а не выстраивания взаимодействия в виде подчинения:

«Относительно России Вашингтон может заявлять все что угодно, и принимать все что угодно, включая санкции. Нам это, по большому счету, «по барабану» — мы прекрасно знали, на что шли, когда принимали решение о воссоединении Крыма с Россией. Я бы даже рекомендовал нашим американским «партнерам» усилить санкции, так сказать, поддать «парку», так как что-то не парится, холодновато. Если американцы еще не поняли, что мы — свободная страна и разговаривать с нами языком ультиматумов бесполезно, то это их проблемы. Собаки лают — караван идет».

Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров аналогично затронул тему попытки шантажа и торга со стороны США, а также обратил внимание на необходимость считаться с результатами волеизъявления народа, а не закрывать на них глаза, прикрываясь лживыми словами и действиями. Кроме того, эксперт заявил об истинных намерениях США, которые они пытаются скрыть:

«Во-первых, надо сказать, что эта официальная позиция США является не только ультиматумом, но и актом откровенного лицемерия, потому что в США прекрасно понимают, что принадлежность Крыма к России является результатом свободного выбора и консенсуса жителей Крыма и народов России. Поэтому принадлежность Крыма к России не является предметом торга. И для того, чтобы теперь отделить Крым от России, нужно точно так же разрушить Россию, как Россия была разрушена в 1918 году германскими оккупантами и как СССР был разрушен в 1991 году собственными предателями.

То есть речь идет не о действиях России: отказаться — не отказаться, включить — отсоединить, а о разрушении России. То есть речь идет не об изменении отношения к России, а об уничтожении России в целом. Поэтому такой ультиматум и является лицемерным прикрытием истинных намерений США. С Крымом или без Крыма США нужно уничтожение независимой России».

Напомним, Крым вошёл в состав России в марте 2014 года после проведения референдума, по результатам которого более 96% проголосовавших высказались за воссоединение с Россией.