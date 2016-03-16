Абуджа, 16 марта, 2016, 13:09 — ИА Регнум. По меньшей мере 22 человека стали жертвами теракта, совершенного двумя террористками-смертницами 16 марта в мечети, расположенной на окраине города Майдугури в Нигерии, сообщает Al Jazeera.

pixabay.com Взрыв

По словам сотрудника Государственного ведомства по предотвращению чрезвычайных ситуаций, в результате взрыва 17 человек также получили ранения.

Как отметил координатор гражданского формирования самообороны Абба Аджи, одна из смертниц подорвала себя внутри здания мечети, в то время как другая привела в действие взрывное устройство, когда выжившие попытались спастись бегством.

За прошедшие несколько месяцев в Нигерии прогремело несколько терактов, ответственность за которые возлагают на террористическую группировку «Боко Харам».