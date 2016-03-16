Вашингтон, 16 марта, 2016, 12:45 — ИА Регнум. Американское космическое агентство NASA разместило на своем сайте изображение, иллюстрирующее силовые линии солнечных магнитных полей.

nasa.gov Солнце

При моделировании изображения использовались результаты многолетних измерений и наблюдений за магнитными полями Солнца. Основой стал снимок нашего светила, сделанный Обсерваторией солнечной динамики NASA 12 марта 2016 года.

Солнечные магнитные поля, показанные на изображении и выявленные при помощи приборов наблюдения в различных спектрах, обработаны визуальными средствами, но общая схема их размещения и интенсивности осталась оригинальной. Светлые пятна — это магнетически активные регионы поверхности Солнца, а светлые нити, их связывающие — это силовые линии.

Сотрудники NASA считают, что изображение станет прекрасным учебным пособием для изучения природы солнечного магнетизма.