Санкт-Петербург, 16 марта, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Электробус марки Skoda пройдет испытания в Санкт-Петербурге. А в будущем в городе может быть организована сборка подобных экологически чистых автобусов. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

skoda.cz Электробус «Шкода»

Договоренности о передаче Петербургу на испытания электробуса были достигнуты накануне в Каннах (Франция) в рамках инвестиционного форума MIPIM. Испытания могут начаться уже в первом полугодии 2016 года.

Электробус компания Skoda вмещает 80 пассажиров, он оснащен литиево-полимерными аккумуляторами с высокой плотностью энергии, позволяющих достичь больших пробегов на одной зарядке.

«Мы обсудили и возможность организации в будущем производства по сборке электробусов в Петербурге. Не исключено, что оно будет организовано при использовании мощностей нашего предприятия», — заявил по итогам переговоров с чешскими коллегами генеральный директор петербургского автотранспортного предприятия Андрей Лызин.

При этом идет речь о возможности полной локализации производства электробусов в России.

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Как сообщало ИА REGNUM, на форуме MIPIM в Каннах «Пассажиравтотранс» представляет проекты двух новых автобусных вокзалов в Петербурге и автобусного парка для пассажирской техники на метане.

Международная выставка профессионалов недвижимости MIPIM 2016 проходит с 15 по 18 марта 2016 года. Петербург представляют руководители ряда профильных комитетов и более 40 руководителей крупных девелоперских компаний и бизнес-структур. Будут представлены петербургские проекты в сфере транспортной инфраструктуры, комплексного освоения территорий, здравоохранения, конгрессно-выставочной и гостиничной инфраструктуры и инноваций.