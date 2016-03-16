За сохранение СССР проголосовали бы 64% граждан РФ: опрос
Москва, 16 марта, 2016, 10:27 — ИА Регнум. Спустя 25 лет после проведения референдума о сохранении СССР (17 марта 1991 года) 64% жителей России утверждают, что сейчас проголосовали бы за сохранение СССР. В возрастных группах эта доля возрастает от 47% среди 18−24-летних до 76% среди людей 60 лет и старше, а в рядах сторонников КПРФ доходит до 81%. Отрицательно на вопрос о сохранении Советского Союза в обновленной форме в настоящее время скорее ответили бы 20% граждан РФ. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Причины неисполнения народного волеизъявления жители России склонны искать скорее внутри страны, нежели вовне. Главными виновниками того, что решение плебисцита не было реализовано, граждане считают тогдашнего президента СССР (27%), верховную власть в целом (17%).
Именно распад СССР граждане считают главным отрицательным итогом работы Михаила Горбачева (в вину ему это вменяют 36%). 13% винят Бориса Ельцина и его команду. На США и другие западные страны указывают только 2% опрошенных, и лишь 1% полагает, что виновных не было вовсе. Для многих, однако, данный вопрос оказался затруднительным (40% не смогли дать определенного ответа).
Опрос проведён 5−6 марта 2016 года. Опрошены 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.