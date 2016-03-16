Москва, 16 марта, 2016, 10:27 — ИА Регнум. Спустя 25 лет после проведения референдума о сохранении СССР (17 марта 1991 года) 64% жителей России утверждают, что сейчас проголосовали бы за сохранение СССР. В возрастных группах эта доля возрастает от 47% среди 18−24-летних до 76% среди людей 60 лет и старше, а в рядах сторонников КПРФ доходит до 81%. Отрицательно на вопрос о сохранении Советского Союза в обновленной форме в настоящее время скорее ответили бы 20% граждан РФ. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Причины неисполнения народного волеизъявления жители России склонны искать скорее внутри страны, нежели вовне. Главными виновниками того, что решение плебисцита не было реализовано, граждане считают тогдашнего президента СССР (27%), верховную власть в целом (17%).

Именно распад СССР граждане считают главным отрицательным итогом работы Михаила Горбачева (в вину ему это вменяют 36%). 13% винят Бориса Ельцина и его команду. На США и другие западные страны указывают только 2% опрошенных, и лишь 1% полагает, что виновных не было вовсе. Для многих, однако, данный вопрос оказался затруднительным (40% не смогли дать определенного ответа).

Опрос проведён 5−6 марта 2016 года. Опрошены 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.