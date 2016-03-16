Рим, 16 марта, 2016, 09:16 — ИА Регнум. «Неожиданный ход» Владимир Путин о выводе «большинства» российских войск из Сирии удивил всех итальянских журналистов и аналитиков.

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Некоторые утверждают, что миссия России в Сирии действительно выполнена: военная операция придала России «фундаментальный политический вес», теоретически предотвратила свержение режима Асада, позиция которого теперь укрепилась, а России получила «главную роль в этом регионе».

Еще одной причиной подобного решения президента России называют экономические причины: Россия переживает период экономических трудностей из-за снижения цен на нефть, и Путин, возможно, воспользовался удобным моментом, чтобы «объявить победу» и абстрагироваться от конфликта в Сирии путем ограничения расходов на войну.

Sole 24 ore: «Владимир Путин удивил всех, в этот раз вместо того, чтобы показывать мускулы, он разыграл очередную карту: вывод большинства вооруженных сил России из Сирии. С конца сентября 2015 года российские военные сражались вместе с войсками Башара Асада. Кремлю больше не нужно осуществлять военную поддержку в Сирии, не потому, что война закончилась, но потому, что Дамаск теперь сам в состоянии бороться за себя, при поддержке Ирана и шиитских ополченцев, при надзоре российских военных советников. Хорошо известно о решающей роли, которую сыграли российские войска в октябре прошлого года, чтобы позволить Асаду пойти в наступление на всех фронтах, но мало известно о российских усилиях по укреплению сирийской армии (особенно с новыми танками Т-90 и артиллерией), не говоря уже о ВВС Башара Асада. Только до лета прошлого года сирийским подразделениям ВВС не хватало современных самолетов, оружия, боеприпасов и опытных лётчиков, сегодня сирийские военные могут провести крупномасштабные операций наряду с российскими пилотами и суперджетами. Частичный вывод российских войск, таким образом, является важной картой, которую Путин может сыграть в политической и дипломатической сфере, но и на внутреннем фронте».

Corriere della Sera предлагает не спешить с выводами, а подождать подкрепления слов действиями, и сравнивает Владимира Путина и Джорджа Буша: «От Украины до Ближнего Востока факты говорят сами за себя. И только они придадут точное значение заявлению Путина о начале вывода войск из Сирии. Остается политическое послание, а именно — «миссия выполнена», которое должно позволить России ограничить свои обязательства, но не убрать их совсем. Об Асаде говорили, как о мертвом, он был на грани краха. Вмешательство России, Ирана и шиитских боевиков спасло его. Теперь Кремль может гордиться своими успехами. После шести месяцев Путин объявляет о достигнутых результатах, о том, что Россия создала такую ситуацию, при которой возможен частичный вывод войск. Путин закладывает высоту перекладины. Не другие. Джордж Буш сделал то же самое в Ираке, мы знаем, как это закончилось, даже если условия были явно очень разные. «Исламское государство», которое в теории должно было стать главной целью России, является сейчас более слабым, но не побежденным. Потому что русские сосредоточили свое наступление на повстанцах».

Журналист Il Giornale Марчелло Фоа в своем блоге назвал решение президента России «шедевром». «С решением о выводе российских войск из Сирии Владимир Путин опять продемонстрировал экстраординарное чувство времени. В последнее время он никогда не ошибается

Осенью 2015 года он застал всех врасплох, когда объявил о начале операции в Сирии против ИГ. Через несколько недель все были поражены силой и точностью бомбардировок, в отличие от тех, которые до сих пор проводили США.

Ни один эксперт не ожидал, что войска Асада перейдут в наступление и завоюют часть утраченных территорий, благодаря опять же «неожиданному» эффекту материально-технического обеспечения со стороны России.

А теперь Владимир Путин в очередной раз застал мир врасплох, объявив о выводе большей части российских войск, который окажет содействие мирным переговорам по Сирии и, следовательно, имеет благородную цель. С точки зрения военной стратегии и имиджа решение Путина — шедевр. Потому что когда вы прибегаете к силе, вы должны установить четкие цели и быть в состоянии остановиться в нужное время, вы должны проявить мудрость, которой систематически не хватает Соединенным Штатам Америки в последние пятнадцать лет, а именно, с войной в Афганистане и Ираке, Сирии, «арабской весне» с дистанционным управлением, пресловутый поддержке ИГ и вообще исламского экстремизма в Сирии.

«Путин по-своему дал еще один урок Америке». Газета Il post: «Несмотря на то, что многие предвидели, что Россия не собирается оставаться в Сирии в долгосрочной перспективе, никто не ожидал, что решение о выводе войск будет принято так скоро. Версия, которую дал Путин, говорит о том, что России добилась своих целей, «миссия завершена». Частичный вывод войск означает, что Путин считает стабильным положение режима Асада. Некоторые аналитики предупреждают, что объявленный выход войск не будет полностью выполняться Россией, которая заявила, что будет поддерживать активность на воздушной базе в сирийской прибрежной провинции Латакия, и на морской базе в Тартусе. Еще один фактор, возможно, сыграл свою роль в решении Путина: отзывая войска, Россия поставит Асада в более сложное положении в мирных переговорах по Сирии, организованных ООН, а это может дать надежду на осторожный оптимизм».