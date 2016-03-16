Пекин, 16 марта, 2016, 05:15 — ИА Регнум.

Китай выходит на международный рынок коммерческих космических запусков. Главным инструментом в этом процессе станет новая ракета Kuaizhou-11, разрабатываемая корпорацией China Aerospace Science and Industry Corp.

.reallycoolblog.com Ракета Long March II и космический корабль Shenzhou-8 на космодроме Цзюцюан

Представители CSSG ранее заявили, что запуск новой ракеты должен состояться в 2017 г. Корпорация China Aerospace Science and Industry Corp., предприятия которой расположены в провинции Хубэй, осуществила запуски своих первых ракет Kuaizhou-1 и Kuaizhou-2 в 2013 г. и 2014 г., пишет «Сина синьвэнь».

Аналитики прогнозируют успех китайской коммерческой программы по запуску космических кораблей. Отмечается, что ракеты Kuaizhou значительно дешевле и проще в эксплуатации, чем ракетоносители проекта Long March.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в настоящий момент единственным поставщиком услуг по выводу спутников на орбиту является China Great Wall Industry Corp. Фактически китайский рынок космических запусков монополизирован, запуск ракет Kuaizhou позволит исправить ситуацию.