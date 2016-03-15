Бразилиа, 15 марта, 2016, 23:07 — ИА Регнум. Бразильский сенатор Делсидиу Амарал, арестованный по подозрению в коррупции, пошёл на сделку со следствием и дал показания против президента Бразилии Дилмы Руссефф и экс-президента Луиса Инасиу Лулы да Силва, сообщает Brasil 247.

Senado Federal Дилма Руссефф

По словам Амарала, Дилма Руссефф пыталась влиять на ход расследования о коррупции в компании Petrobras, а Лула да Силва предлагал фигурантам дела об «Автомойке» деньги за отказ от дачи показаний, передаёт EBC.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 года в ходе полицейской операции «Автомойка» в Petrobras были выявлены схемы отмывания денег, продаж нефтепродуктов по искусственно завышенным ценам, с помощью чего осуществлялся подкуп высших должностных лиц. Среди подозреваемых в этом коррупционном скандале политиков, в отношении которых Генеральная прокуратура Бразилии начала следственные действия, — председатель сената страны Ренан Калейрус, спикер палаты депутатов Эдуарду Куньи, сенатор Глейси Хоффман и экс-министр энергетики Эдисон Лобан. Из 54 политиков, проходящих по этому делу, 53 — члены правящей коалиции, передаёт агентство Рейтер.