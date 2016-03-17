Анга-Роа, Чили, 17 марта, 2016, 14:29 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Экспедиция Кон-Тики 2

Погодные условия в районе плавания, в «Ревущих Сороковых» Тихого океана, и тактика хода плотов экспедиции «Кон-Тики-2» весь предыдущий месяц складывались так, что, несмотря на острую необходимость, встретиться не удавалось. И только 14 марта 2016-го, через 27 суток после предыдущей встречи, плоты наконец-то сошлись. Произошла долгожданная обратная замена двух участников — возвращение их в свои экипажи.

Ещё 17 февраля 2016 была задумана и произведена временная замена, которая тем не менее постепенно превратилась в проблему экспедиции: научный руководитель проекта доктор Педро Де Ла Торре отправился на другой плот для ремонта системы электроснабжения, а кинооператор Эрлэн Коппиргард (оба — Норвегия), чтобы «поснимать» жизнь другого экипажа свежим взглядом, и предполагалось, что замена продлится максимум три-четыре дня. Но, в некоторых случаях, несогласованность действий капитанов плотов, а также неподходящие погодные условия привели к тому, что два профессионала — учёный и кинооператор — значительно потеряли в эффективности своей работы в таких временных условиях жизни. В итоге, к примеру, без контроля учёного была полностью блокирована научная работа на плоту «Рахити Танэ», который является основным в этом направлении, произошли отказы измерительной исследовательской аппаратуры, был остановлен процесс круглосуточной непрерывной фиксации основных параметров морской воды и некоторых атмосферных данных. Также были уничтожены плоды многочисленных предыдущих экспериментов доктора Педро Де Ла Торре, так как в его отсутствие по недосмотру в морскую воду рухнул холодильник для хранения взятых образцов планктона. Отремонтировать холодильник в походных условиях невозможно. На чужом плоту научный руководитель смог наладить процесс научных исследований лишь в частичном объёме, проводя на специальных фильтрах сборы микроскопических частиц пластика в морской воде, а также смог с помощью сонара вести исследования вертикальной миграции планктона и рыб.

Как сообщает с маршрута экспедиции «Кон-Тики-2» корреспондент ИА REGNUM:«Встреча экипажей плотов стала радостным событием, «потерявшихся» товарищей встретили как родных, неподдельные эмоции охватили всех, ушла даже на некоторое время накопившаяся за эти десять недель в океане психологическая и физическая усталость. Вернувшихся угощали чем могли, разговорам не было конца».

Произошедшая встреча плотов экспедиции «Кон-Тики-2» стала и важным, поистине этапным, событием, так как удалось встретиться и воочию обсудить реальное фактическое состояние дел и дальнейшие возможности продолжения плавания. Признано как факт, что на исходе запасы воды, газа и продуктов питания, накопилось сильное утомление участников экспедиции, и замечены явные признаки начинающегося разрушения крепящих узлов основных брёвен плотов. При всей настойчивости и всём опыте путешественников за прошедшие 70 дней удалось пройти по генеральному курсу всего только 1000 миль, при общей протяжённости пройденного пути более 2500 миль: океанские стихии играют плотами по своей воле, каждый раз возвращая суда к прежним точкам маршрута, едва те продвинутся вперёд на сколько-нибудь заметное расстояние, при этом затраты времени на восстановление нужного курса каждые раз составляли не менее недели. Исчерпаны плановые временные сроки пребывания людей в экспедиции, так как на старте предполагалось, что плавание максимально продлится 10−11 недель. Но стихии Тихого океана и его «Ревущих Сороковых» широт всегда будут сильнее людей. Несмотря на достаточное ещё психо-эмоциональное и физическое состояние участников, объективно ясно, что достичь берегов континента Южной Америки не удастся. Руководитель проекта норвежский путешественник Торгейр Хиграфф начал проработку вариантов завершения экспедиции с максимальным обеспечением безопасности людей и максимально возможным сохранением материальной части и самих плотов. В ближайшее время он сообщит о принятых им решениях.

Учитывая сложившуюся ситуацию, к настоящему времени экипажи плотов «Кон-Тики-2» фактически прекратили активную борьбу по продвижению по генеральному курсу в стремлении обеспечить максимально продолжительное пребывание в океане с сохранением здоровья и нормальной жизнедеятельности людей. При этом продолжается проведение научной и творческой работы, участники много фотографируют, снимают материалы для фильма, пишут репортажи, делают обширные записи для будущей общей книги об этом уникальном экспериментальном плавании.

В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM интересный факт из жизни экспедиции привёл её научный руководитель доктор Педро Де Ла Торре: «Участники плавания постоянно делают попытки проанализировать сравнительные возможности нашего современного похода и исторических фактов таких же плаваний цивилизации древних инков, и в этом плане нами с очевидностью выяснено, что утрачены, канули в века, превратились буквально в тайны и секреты основополагающие принципы долговременного ведения бальсовых плотов по океану и обеспечения жизни на них в условиях культуры и технологий каменного века. Нужны новые эксперименты, новые плавания, чтобы приблизиться к разгадкам этих тайн».

Руководитель проекта норвежский путешественник Торгейр Хиграфф подчеркнул, что «нет никаких причин для беспокойства, ситуация полностью под контролем, сохраняется полноценная жизнедеятельность экипажей: колоссальный опыт наших путешественников позволяет им легко решать любые задачи».

Плоты экспедиции в данный момент движутся по кромке «Ревущих Сороковых» Тихого океана. О дальнейшем развитии событий будет сообщено в ближайшее время.