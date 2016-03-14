Москва, 14 марта, 2016, 21:41 — ИА Регнум.



РВС Открытое письмо страница 4

Уважаемый Андрей Юрьевич!

25 февраля 2016 года в прямом эфире телеканала «Подмосковье 360°» Вы объявили о решении установить беби-боксы в пяти строящихся на территории Подмосковья перинатальных центрах: в городах Коломна, Щелково, Сергиев Посад, Раменское и Наро-Фоминск.

Говоря о необходимости внедрить беби-боксы, Вы апеллировали к опыту люберецкой больницы №3, который якобы доказывает, что это устройство может спасти жизнь ребёнка. Однако нет никаких доказательств того, что женщины, которые оставляют ребенка в беби-боксе, убили бы его, если бы беби-бокса не существовало. Судя по тому, что детей отнесли в беби-бокс, а также оставляли с ними записки, дополнительную одежду и питание, мамы этих детей не только не собирались их убивать, но и выказывали беспокойство об их будущем.

Такого же мнения придерживается Мельник Татьяна Николаевна, главный врач больницы №3 в г. Люберцы, где установлен единственный в Подмосковье беби-бокс. 6 июля 2015 года, выступая на круглом столе Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству и комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, детства и материнства она сказала: «Что касается тех мамочек, что кладут ребёнка в беби-бокс, я согласна с выступающими, — это не те мамочки, которые убьют детей и закопают где-то или бросят куда-то в помойную яму. Это те мамочки, которые не смогут никогда этого сделать. Они принесут его в лечебное учреждение, зная заведомо, что там об этом ребёнке побеспокоятся, этого ребёнка заберут, этим ребёнком займётся наше государство…»

Анализ статистики убийств новорожденных в Московской области и количества подкидышей в единственный беби-бокс в г. Люберцы показывает, что количество подкидышей за 2015 год превышает в 1,6 раза самое большое количество убитых младенцев по всей Московской области в год за период с 2010 по 2015 гг. В то же время, количество убитых младенцев в стране снижается год от года, независимо от наличия в регионах беби-боксов. Это означает, что использование беби-боксов увеличивает количество сирот при живых родителях. Эти женщины не прошли через систему профилактики отказов от детей, где могли бы получить помощь и оставить ребенка себе.

К негативным последствиям использования беби-боксов можно отнести следующее:

1. Появление беби-боксов и облегчение процедуры отказа от ребенка делает ненужной всю систему профилактики отказов от детей и увеличивает число сирот при живых родителях;

2. Сложно вернуть ребенка из беби-бокса: нужен дорогостоящий анализ ДНК и доказательство родства через суд, тогда как обычно передумавшая женщина может в течение года спокойно вернуть своего ребенка через органы опеки;

3. Аморальность данной практики: будущие мамы и папы будут знать, что есть легкий способ избавления от детей;

4. Велик риск использования беби-боксов в преступных целях, в том числе для сокрытия похищения ребёнка;

5. Анонимность оставления ребенка в ящике делает процедуру привлекательной для криминала, а значит, будут расти незаконные усыновления и криминальное использование детей;

6. Удобство использования беби-боксов для сокрытия убийств или продажи детей матерями: всегда можно объяснить пропажу ребенка тем, что мать отнесла его в беби-бокс;

7. Дополнительные риски в плане безопасности учреждения с установленным беби-боксом — это неконтролируемый доступ внутрь здания, который может быть использован для проведения террористического акта или кражи наркотических веществ из больниц;

8. Беби-боксы незаконны : на это неоднократно указывали прокуратуры различных регионов, а также уполномоченный по правам ребёнка Павел Астахов. Беби-боксы противоречат «Конвенции по правам ребёнка ООН».

В пяти городах России, где ранее были установлены беби-боксы, отказались от их использования: г. Владимир, г. Екатеринбург, г. Пермь, г. Добрянка (Пермский край) и г. Киров.

В то же время существующая процедура отказа матери от ребенка, регламентированная российским законодательством, не является сколько-нибудь сложной и включает в себя анонимный отказ от ребенка.

Против внедрения беби-боксов у нас в стране высказывались:

— Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов;

— Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина;

— Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ протоиерей Дмитрий Смирнов;

— Уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области Ирина Черкасова;

— Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев;

— Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин;

— Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Гузель Удачина;

— Общественный Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Любовь Качесова;

— прокуратура Кировской области;

— прокуратура Свердловской области;

— Начальник отдела по развитию медицинской помощи детям и службы родовспоможения департамента здравоохранения Кировской области Мария Савинова;

— Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская;

и другие.

Уважаемый Андрей Юрьевич! Обращаемся к Вам с убедительной просьбой отказаться от использования беби-боксов в Подмосковье, направив усилия на профилактику отказов от детей, а не на облегчение этой процедуры.

Мы считаем, что спасению детских жизней помогли бы:

Открытие при перинатальных центрах кризисной комнаты матери и ребенка, где мать, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации, могла бы получить психологическую помощь и информацию о вариантах социальной поддержки;

Открытие реабилитационных центров для матерей с детьми;

Увеличение материальной помощи нуждающимся матерям, чтобы они не оказывались перед необходимостью принимать горькое решение об отказе от ребенка.

Мария Мамиконян

Председатель общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС)

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