Пекин, 11 марта, 2016, 16:54 — ИА Регнум. Пресс-секретарь китайского МИД ответил на опасения американской разведки о милитаризации Парасельских островов. Хонг Лей обосновывает шаги Пекина его правом на самооборону, пишет Reuters.

mod.gov.cn Китайские солдаты

«Китай развернул обоснованное и разумное оборонительное строительство, которое в пределах суверенитета Китая», — говорит Лей на брифинге в Пекине.

«Китай призывает соответствующую страну не говорить взволнованно и дикими жестами по этому вопросу», — добавил пресс-секретарь.

Американские разведывательные службы считают, что Китай может выстроить существенную наступательную военную мощь на искусственных островах в Южно-Китайском море. В письме от 23 февраля председателю Комитета Сената по вооруженным силам Джону Маккейну директор Национальной разведки США Джеймс Клеппер отмечает, что выстраиваемая Китаем военная инфраструктура выходит за пределы оборонительных целей.

«Исходя из темпов и масштабов строительства на этих форпостах Китай будет в состоянии развернуть ряд наступательных и оборонительных военных сил и средств, и поддерживать повышенное планирование и CCG, начиная с 2016 года», — писал Клеппер. Под аббревиатурой «CCG» генерал подразумевал китайский флот и береговую охрану.

«После того, как эти объекты будут завершены к концу 2016 года или в начале 2017 года, Китай будет иметь значительный потенциал для быстрого проектирования существенной наступательной военной мощи в регионе», — добавил Клеппер.

Во время сентябрьского визита в США китайский президент Си Цзиньпин в ответ на американские тревоги заявил, что у КНР нет намерений милитаризовать острова Спратли.