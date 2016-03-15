Москва, 15 марта, 2016, 09:22 — ИА Регнум. «Нонсенсом» и «вакханалией» посчитали российские учителя готовящийся приказ Министерства образования и науки России «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». Как заявляют педагоги, размытые формулировки нового документа позволят узаконить «принудительную» работу учителя и ненормированный рабочий день с 36-часовой рабочей неделей, передав вопрос оплаты труда за переработки в введение администраций школ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция протеста педагогов против неоплачиваемого труда

Как пояснила кандидат исторических наук и члена профсоюза «Учитель» Ирина Канторович новый приказ Министерства образования РФ, 36-часовая рабочая неделя стала апогеем неверной трактовки неточных определений.

«На сегодняшний момент действует приказ № 69 от 2006 года «Об особенностях рабочего времени педработников». Вместо этого приказа Министерство образования подготовило новый проект. 36-часовая рабочая неделя — наиболее неправильное применение этого приказа. В нем про нее ничего не говорится, просто из-за того, что формулировки очень размытые, некоторые администрации назначают учителям 36 часов присутствия в школах», — заявила она.

По словам педагога, в новом приказе скрупулёзно перечисляют большое количество обязанностей учителя: участие в педагогических собраниях, методических собраниях и так далее, в то время как дополнительную плату подразумевают всего несколько пунктов деятельности: классное руководство, заведование кабинетом и проверка тетрадей. Все остальное переходит в «ненормированную» часть рабочего дня и превращается в бесплатные обязанности.

«Проблема в том, что новый приказ сохраняет ситуацию принудительного труда учителей. Есть нормированная часть (уроки) и ненормированная. На практике про зарплату в последней части ничего не говорится, то есть под словом «ненормированно» можно читать «неоплачиваемо». Эта часть никак не ограничена по времени, и администрации школ туда суют все, что им приходит в голову, то есть учителей бесплатно заставляют проводить совещания, конкурсы, сопровождать детей на олимпиаду и так далее. Нам говорят, что это входит в наше рабочее время, но это не оплачивается. Это противоречит трудовому кодексу», — заявляет Канторович.

11 марта представители профсоюза пикетировали здание Министерства образования и науки РФ на Люсиновской улице, призывая отозвать документ и назначить его доработку при участии профессионального педагогического сообщества и юристов.

«Мы постепенно хотим донести до сотрудников Минобра, чтобы они поняли, что новый приказ нарушает трудовое право. Это нонсенс с точки зрения закона. Просто идет вакханалия и издевательство над учителями. В приказе не отражено как оплачивать ненормированную часть. Поэтому нам говорят, что раз это входит в обязанности, значит ненормированная часть нам оплачивается в уроках, но это — выдумка», — поясняет Канторович.

Как корреспонденту ИА REGNUM сообщили в профсоюзе, жалобы на неоплачиваемый труд регулярно поступают из различных учебных заведений. Например, учителя столичных школ ГБОУ Школа № 1161 и структурного подразделения 4 «Курчатовской школы» сообщают о введении 36-часовой рабочей недели.

Ранее в интервью профсоюзной газете директор «Курчатовской школы» Ирина Сивцова заявила, что «отсидки» учителей в ее школе нет.

«Должна сказать, что информация, которой располагает профсоюз «Учитель», не соответствует действительности. В нашей школе никто и никогда не заставлял учителей отсиживать 36 часов в школе: если у них нет работы, которую нужно выполнять непосредственно на рабочем месте, учителя вправе сами решать, где и когда они будут заниматься своей деятельностью… Таким образом, рабочее время учителя — это его урочная и внеурочная деятельность, определенная его индивидуальным графиком работы, а также проведением общешкольных плановых мероприятий. Администрация «Курчатовской школы» не требует присутствия учителя в свободное от этих мероприятий время!» — подчеркнула директор. Педагоги, в свою очередь, утверждают обратное.

Также принудительная 36-часовая неделя для преподавателей, по данным профсоюза, действует в Московском Государственном Медико-Стоматологическом Университете им. А.И. Евдокимова и в Московском государственном гуманитарно-экономическом институте.

Тем не менее, по словам учителя русского языка школы «Интеллектуал» и члена профсоюза «Учитель» Всеволода Луховицкого, перед перерабатывающими педагогами забрезжила робкая надежда, что проблема 36-часовой недели все-таки будет решена.

«Были два письма министерства в октябре и ноябре 2015 года, в которых министерство заявляет, что нехорошо принуждать учителей отсиживать 36 часов, но эти письма являются рекомендательными, они не носят императивного характера. Мы предвидим, что все равно будут случаи, когда директора будут пытаться издавать локальные акты, в которых будут требовать от учителей определенного пребывания в школе не зависимо от того, сколько у них уроков. Эта проблема неучтенного рабочего времени остается», — пояснил Луховицкий.

Он также уточнил, что профсоюз выступает не против приказа, а лишь просит уточнить пункты, связанные с рабочим временем учителей.

«Готовящийся приказ частично этому посвящен. В нем министерство попыталось снять какие-то проблемы. Какие-то спорные вопросы там сняты. Мы не выступаем против этого приказа, мы говорим о том, что он, к сожалению, не решает все проблемы, которые стоят с рабочим временем», — заключил собеседник агентства.

Как корреспонденту ИА REGNUM заявили в пресс-службе Министерства образования РФ, новым приказом вносятся дополнительные разъяснения для администраций школ, и документ, наоборот, исключает возможности для злоупотреблений, а не создает новые.

«Проект приказа запрещает требовать от работников обязательное присутствие в школе в указанные дни, четко прописывая что «обязательное присутствие в организации в этот день (период времени) не требуется». Сейчас это не оговорено», — пояснили в министерстве.

При этом подчеркивается, что проект «не предполагает и не вносит никаких изменений в закрепленные ранее нормы продолжительности рабочего времени, устанавливающие в зависимости от занимаемой педагогическим работником должности либо фиксированную продолжительность рабочего времени, составляющую 36 или 30 часов в неделю, либо в нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, составляющие 18, 20, 24, 25, 30, 36 часов педагогической работы в неделю».

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В пресс-службе министерства также подчеркнули, что сигналы о «перегибах» со стороны руководства школ в отношении выстраивания рабочего времени не носят массовый характер, хотя действительно поступают в министерство. Поэтому Минобрнауки России продолжит изучение жалоб, и в случае необходимости будет совершенствовать нормативную правовую базу и вести дополнительную разъяснительную работу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблема оплаты рабочего времени учителей уже поднималась профсоюзом в 2015 году. Тогда критике подвергли приказ №1601, который также частично регламентирует занятость педагогических работников и принцип формирования их зарплаты. В ноябре 2015 года члены «Учителя» пикетировали здание министерства, выступая против единой длительности рабочей недели учителя в 36 часов. «Фактически учитель работает на износ. Бессмысленное сидение учителей в здании школы сказывается и на качестве обучения детей», — заявляли активисты.