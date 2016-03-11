Москва, 11 марта, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Кроссоверы Toyota RAV4, собранные в Санкт-Петербурге, в ближайшее время будут поставляться в Белоруссию и Казахстан, сообщает пресс-служба петербургского подразделения компании Toyota Motor.

toyota.ru Toyota RAV4

Петербургское предприятие японского концерна готово начать выпуск автомобилей Toyota RAV4 на экспорт. В скором времени внедорожники петербургской сборки начнут поступать покупателям Белоруссии и Казахстана.

Пресс-служба петербургского подразделения компании Toyota Motor отметила, что не исключает поставок автомобилей своей сборки на европейские рынки, однако договоров на такие поставки еще никто не заключал.

Официальная цена Toyota RAV4 в России — от 1 281 000 до 2 138 000 рублей в зависимости от комплектации. В перечне устанавливаемых моторов есть два бензиновых двигателей объёмом 2,0 и 2,5 литра мощностью 146 и 180 л. с. соответственно.

Не забыт и дизельный вариант — 150-сильный, объёмом 2,2 литра. Коробки перемены передач не менее разнообразны: автоматическая, механическая и вариатор.

В ближайшие планы петербургского предприятия входит наращивание выпуска модели RAV4 и Camry, уже поставляемых в страны СНГ. Для этого предприятие планирует увеличить штат работников на 800 человек и продолжать работу в две смены.

В настоящий момент на предприятии трудятся 1850 человек. Проектная мощность завода — 100 тысяч автомобилей в год.