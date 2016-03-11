Москва, 11 марта, 2016, 07:16 — ИА Регнум. Ответ России на поставку США новых авиабомб В61−12 на вооружение в Европе будет адекватным, заявил в интервью газете «Коммерсантъ» директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

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По его словам, параметры реакции будут определяться «с тщательным учетом всех обстоятельств». «В военной сфере, как правило, всякое действие рождает противодействие», — сказал Ульянов.

Ранее заместитель госсекретаря США Роуз Готтемёллер заявила, что модернизация американского тактического ядерного оружия в Европе позволит США сократить общее количество ядерных бомб, находящихся на европейском континенте.

США планируют создать унифицированный вариант В61−12 на основе уже существующих четырёх вариантов бомбы В-61. Бомба будет обладать повышенной точностью и сможет применяться стратегической и тактической авиацией. Ожидается, что на вооружение В61−12 поступят в 2020 году. Первые лётные испытания изделия прошли в июле 2015 года.