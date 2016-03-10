Москва, 10 марта, 2016, 16:11 — ИА Регнум. В главном павильоне ВДНХ мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реставрации горельеф Евгения Вучетича «Знаменосцу мира, советскому народу — слава!», сообщается на портале департамента культуры.

mos.ru Знаменосец

Уникальное произведение искусства считалось утерянным в течение 40 лет, пока его случайно не обнаружили 2 года назад. «Он был забит фанерой, затем вдоль этих стен были установлены торговые павильоны, ларьки, а сам горельеф считался навсегда потерянным. Замечательный памятник искусства был отреставрирован за год. Сегодня он открывается для массового осмотра и посещения», — заявил Собянин.

Горельеф «Знаменосцу мира, советскому народу — слава!» за три года создали восемь скульпторов во главе с народным художником СССР Евгением Вучетичем. Появление памятника было приурочено к послевоенному открытию ВДНХ в 1954 году. Тогда горельеф располагался в павильоне №1 «Центральный», в зале № 9 «СССР в борьбе за мир во всем мире».

Заявляется, что это одно из лучших произведений Вучетича, в котором полностью раскрылся его талант скульптора и художника. Так, произведение представляет торжественное шествие «советского народа»: людей разных национальностей, профессий и возрастов на фоне знаковых сооружений эпохи социализма (высотки МГУ, плотины ГЭС и других).

В 1960-х годах горельеф признали не соответствующим новым требованиям советской эстетики. Работу скрыли от глаз публики. В 1990-е годы, после превращения павильона в торговую площадку, его дополнительно зашили листами фанеры.

В 2014 году, во время ремонтных работ в павильоне горельеф обнаружили под фальш-стеной. Он был повреждён — испортились гипсовые фигуры и основы горельефа: 4 элемента были утрачены полностью, 8 элементов — частично. По решению московских властей, за счёт средств города была проведена реставрация памятника.

Стоит отметить, что в ходе реставрации и исследования исторических документов выяснилось, что прототипами героев горельефа были реальные люди эпохи создания скульптурной композиции. На первом плане находятся около 30 фигур, которые похожи на известных советских граждан. Так, пожилой человек слева напоминает академика Ивана Павлова. Нарядно одетая женщина около него, скорее всего, знаменитая актриса Алла Тарасова.