Вашингтон, 6 марта, 2016, 06:00 — ИА Регнум. Национальный долг США растет, что называется, не по дням, а по часам. В настоящее время он достигает отметки в $19 трлн, сообщает об этом сегодня, 6 марта, RT.

ИА REGNUM Путь на эшафот

По словам экономиста Макса Фреда Вольфа, госдолг вырос так сильно, что сегодня эта сумма больше стоимости всех производимых США за год товаров и услуг. Так, американский госдолг превышает годовой ВВП страны. Как отмечает эксперт, жителям США есть о чем беспокоиться:

«Наука экономика учит, что если долг составляет более 90% ВВП, рост в стране замедляется, государство ослабевает и повышается вероятность возникновения кризиса», — заявил экономист и отметил, что порог этот страна уже перешагнула.

Значительная часть американских активов составляет федеральная программа студенческих займов, а именно, 37%. Это происходит из-за того, что многие студенты берут кредиты на свое обучение в частных банках, правительство эти кредиты страхует. 11,5% кредитов — в состоянии дефолта: каждый десятый кредит студента просрочен минимум на 60 дней, пояснил Макс Фред Вольф.

Таким образом, обращает внимание специалист, долг и обязательства по выплате кредита гарантированы, а получение работы — нет. Из-за чего в период спада в экономике США сталкиваются с тем, что в стране есть гарантированный долг и нет такого же гарантированного дохода. «Студенческий пузырь» скоро лопнет, однако вопрос о том, будут ли налогоплательщики покрывать огромный долг в таком случае, остается открытым.