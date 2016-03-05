Москва, 5 марта, 2016, 16:20 — ИА Регнум. В Москве завершилась траурная церемония прощания с Натальей Крачковской. Знаменитую актрису похоронили на Троекуровском кладбище столицы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Траурная процессия по Наталье Крачковской

Церемония прощания началась ближе к 13.00 в ритуальном зале Троекуровского кладбища Москвы. По желанию родных актрисы, мероприятие было скромным: всего проститься с Крачковской пришли порядка 100 близких друзей и родственников, не считая поклонников. Участники мероприятия предпочли обойтись без прощальных речей.

После окончания официальной части, актриса была похоронена на кладбище. На похороны были допущены только близкие, без представителей СМИ. Как поясняли охранники Троекуровского, это также просьба семьи.

Напомним, Наталья Крачковская скончалась 3 марта на 78-м году жизни. Известная актриса попала в больницу после сердечного приступа, однако спасти ее не удалось.