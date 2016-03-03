Москва, 3 марта, 2016, 17:55 — ИА Регнум.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пандус для инвалидов на территории Ярославского вокзала

Вы — инвалид-колясочник и у вас нет машины? Беда? Конечно, да, учитывая, что уровень развития «доступной среды» в России пока далек от каких бы то ни было стандартов. Тем не менее, вы живете в Москве и уже несколько лет вам заявляют о работе над созданием более комфортных условий проживания. Так, в 2013 году в столице создан и функционирует Центр обеспечения мобильности пассажиров, который должен оказывать бесплатные услуги по сопровождению в метро. Корреспонденты ИА REGNUM, совместно с вызвавшимся помочь в исследовании инвалидом-колясочником Дмитрием Граненовым, попытались призвать службу и попасть в метро из точки, А в точку Б. Не удалось.

Столичные джунгли для инвалида. На метро — за неделю, на такси — за месяц

Дарья Антонова ИА REGNUM Высокий бордюр на переходе, не предназначенный для инвалидов колясочников

Сейчас помощь по проезду в метро для инвалидов-колясочников оказывают на 87 станциях столичного метрополитена. Как сообщается на официальном сайте ведомства, бесплатное обслуживание маломобильных пассажиров осуществляется по заявкам, ежедневно с 8:30 до 19:30. При этом заявку необходимо отправить не позднее, чем за 3 часа до времени встречи, согласно графику дежурства ведомства, с 10:00 до 17:00.

Планировалось, что Дмитрий спустится в подземку на станции метро Выхино, доедет до Комсомольской, откуда попытается попасть на вокзал и выбраться на природу к красотам Подмосковья. Тем не менее, принявшись звонить в Центр с самого утра, дозвониться корреспонденту ИА REGNUM так и не удалось.

Еще одна услуга центра — возможность подать онлайн-заявку. Так, после заполнения специальной формы, сотрудник службы перезванивает в течение получаса. Сотрудник действительно перезвонил, но выяснялось, что помочь спуститься в метро могут только на станциях, оборудованных специальными лифтами, а заявку надо подавать не за 3 часа, как указано на сайте, а за 7 дней до предполагаемой поездки, причем необходимо указать точное время спуска в метро и название станции прибытия.

Если же у колясочника нет друзей с машиной, а поездка должна быть срочной? Из-за того, что в реальности специальными лифтами оборудованы лишь некоторые станции метро, в центре сразу посоветовали вызвать машину из службы «Социального такси». Но заказ такого такси необходимо осуществлять за месяц до поездки!

Чтобы получить помощь, вы должны встать. Ах, вы инвалид… Извините, помочь не можем

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотрудники центра обеспечения мобильности пассажиров в московском метро

На станции метро Комсомольская, куда на частной машине добрался Дмитрий, попытавшись хотя бы тут самостоятельно попасть в подземку, находилось сразу 3 сотрудников центра обеспечения мобильности пассажиров. Распознать их было легко: они одеты в яркие жилеты желтого цвета с контрастной красной отделкой. На каждый жилет сотрудника нанесена эмблема метрополитена, позади красными буквами нанесена надпись — «Служба движения», а под ней — «Центр обеспечения мобильности пассажиров».

За помощью корреспонденты ИА REGNUM обратились к инспектору центра обеспечения мобильности пассажиров Станиславу Щекину, однако выяснилось, что получили помощь могут только колясочники, умеющие держаться на ногах.

«Извините, мы не можем вам помочь. Мы поможем вам, если вы сможете встать», — заявил сотрудник. В ином случае, специалисты не берут на себя ответственность. На вопрос, как же попасть в метро, инвалиду порекомендовали еще раз обратиться в справочную подземки и узнать, на каких же станциях все-таки находятся злополучные лифты.

Лифт в никуда и по карточкам

Дарья Антонова ИА REGNUM Лифт в переход на станции метро Достоевская

В справочной подсказали. Ближайшей была станция Достоевская, до которой вновь пришлось добираться на частном автотранспорте. Да, там действительно обнаружился функционирующий лифт, но попасть в него можно лишь с помощью карты «Тройка» или «единого» билета, хотя деньги за проезд при этом не списываются.

Преодолев последнюю трудность, Граненов, наконец, добрался, спустился вниз. Однако лифт привел его не на станцию, а к турникетам. Дальше инвалидов ждет эскалатор, на котором без помощи постороннего проехать они не смогут.

Сотрудников центра на станции не оказалось. Работники станции пояснили корреспонденту ИА REGNUM, что представители центра не дежурят каждый день, а приезжают редко, только по вызову. Ну, а вызов помощи осуществляется минимум за час. «При том, если они неподалеку и в состоянии поднять коляску», — пояснил один из работников. Напомним, что оптимальным сроком для вызова считается неделя, как пояснили агентству ранее…

Не театр, так вокзал. Как обнаружилось единственное место, где все-таки ждут инвалида

Дарья Антонова ИА REGNUM Подъемник для инвалидов на Ленинградском вокзале

Исследовав недоступность подземки, Дмитрий и корреспонденты ИА REGNUM решили попробовать попасть на вокзал. Так, для входа в здание Ленинградского вокзала инвалидам-колясочникам предлагается специальная дверь подъезда номер 3. Там предоставляется наклонный подъемник МГН. Также имеется возможность воспользоваться наклонной площадкой для подъема и спуска (пандусом) у медпункта вокзала, который находится далее по ходу движения от Комсомольской площади.

На двери прикреплена табличка, указывающая, что время ответа диспетчера составит 1−2 минуты, а время открывания дверей — 3−4 минуты. Табличка не обманула: сотрудники вокзала подоспели к инвалиду точно в рамках указанного регламента. Однако наклонный подъемник не сработал, видимо, сломался, поэтому пришлось заходить через медпункт.

На Казанском и Ярославском вокзалах проблем со входом не возникло, колясочники спокойно проезжают через специально оборудованные входы и выходы. Также спокойно на инвалидной коляске можно подъехать к поездам пригородного и дальнего направления.

Поняв, что хоть где-то инвалиду обеспечат относительно свободный вход, корреспонденты направились в Театр Российской Армии на Достоевской. После многочисленных заявлений об оборудовании музеев и театров пандусами для колясочников, казалось, что тут проблем не возникнет. Однако лестница у главного входа в театр подвела и оказалась не оборудованной специальными механизмами для подъема. Так, желающему попасть внутрь на инвалидной коляске необходимо заехать с обратной стороны здания, а затем уже проехать вдоль колонн к парадному входу. Билеты тут можно купить любые, однако инвалидам рекомендуют партер сбоку.

Дарья Антонова ИА REGNUM У входа в Театр Российской Армии

Итак, если вы инвалид, и проснувшись прекрасным утром захотели оказаться где-нибудь за пределами собственного района, а то и за городом, то такое утро стоит задумать за месяц. А если что-то срочное, то придется искать частный транспорт с соответствующими расценками. Или иметь свой. Иного шанса попросту нет, как и реально «доступной среды».