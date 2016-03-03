Екатеринбург, 3 марта, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Администрация Екатеринбурга планирует восстановление одного из символов столицы Среднего Урала — Краснознамённой группы, украшенной орденом Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии корреспонденту ИА REGNUM.

artemijv.livejournal.com Пикет в Екатеринбурге за возвращение Краснознаменной группы

В пресс-службе администрации уточнили, что Краснознамённая группа на данный момент находится на складе муниципального бюджетного учреждения «Водоотведение и искусственные сооружения» (МБУ «ВОИС»).

Напомним, что архитектурная композиция располагалась в центре города на Плотинке, и была снесена в конце января 2013 года по распоряжению администрации. Вместо неё были установлены олимпийские часы обратного отсчёта, которые показывали время до начала зимней олимпиады в Сочи. В 2014 году после олимпиады часы были демонтированы, а площадка на Плотинке по-прежнему остаётся пустующей.

В начале 2016 года губернатор Свердловской области высказался за возвращение Краснознамённой группы и ордена Ленина на Плотинку. Была создана рабочая группа под председательством первого заместителя руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадима Дубичева. В работе также принимают участие создатель архитектурной композиции, архитектор Ролен Шеин, руководитель общественного движения «Суть времени» Артем Брусницын, представитель завода им. Калинина Владимир Гаганов и другие.

В свою очередь городские власти заявили о невозможности возвращения Краснознамённой группы на Плотинку. Они ссылаются на заключение Ростехнадзора и результаты экспертизы, проведенной в 2014 году специалистами ООО «Артпроектинжиниринг», согласно которым размещение любой конструкции на крыше шлюзовой камеры плотины не представляется возможным по причине обеспечения технической безопасности этого жизненно важного для города гидротехнического сооружения.

Однако такие результаты вызвали недоумение у некоторых горожан. В обсуждении на форуме городского портала «Е1.RU» граждане иронично писали, что «и пешеходы ломают плотину, и автомобили и речка», напоминали, что по плотине раз в год проезжает тяжёлая военная техника во время парада 9 мая в честь дня Победы. Да и ежедневно проезжающие трамваи тяжелее Краснознамённой группы.

Как бы то ни было, мэрия намерена восстановить архитектурную композицию в другом месте города. В качестве вариантов рассматриваются въезды в город по наиболее оживленным автомагистралям, площадь перед ЦПКиО имени В.В. Маяковского или одна из внутренних площадок парка, а также площадки выставочного комплекса «Екатеринбург-ЭКСПО».

Ситуацию прокомментировал руководитель Свердловского отделения «Сути времени», участник рабочей группы по восстановлению памятника Артём Брусницын. Он заявил, что заявление администрации Екатеринбурга выглядит несколько оторванным от реальности. Артём Брусницин не уверен, что последнее слово в вопросе о возвращении Краснознамённой группы будет за кем-то из городских чиновников среднего звена.

«Краснознаменную группу надо возвращать на Плотинку, как этого требуют все: большинство горожан, ветеранские организации, почетные граждане города, губернатор. Те, кто делал памятник — завод имени Калинина и автор монумента Ролен Шеин. Памятник проектировался именно для данной точки города, и ни в каком другом месте он не будет так органичен и символичен. То, что установка Краснознаменной группы на крышу павильона подъемных механизмов проблематична — мы знаем. Но это чисто технический момент, который решается вынесением нагрузки на тело плотины. Это сейчас рассчитывают специалисты, и никакой большой проблемы здесь нет», — заявил Артём Брусницын.