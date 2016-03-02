Москва, 2 марта, 2016, 22:22 — ИА Регнум. Выступая на заседании коллегии ФСБ, президент России потребовал от ведомства, в преддверии выборов, «сделать всё, чтобы пресечь деятельность тех, кто попытается или может попытаться использовать националистические, ксенофобские, радикальные лозунги, направленные на раскол нашего общества».

rusimperia.info «Марш против ненависти» в Санкт-Петербурге 2 ноября 2014 года. Марш либералов и содомитов под петлюровскими флагами

Член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн призвал поддержать приоритеты президента: действительно, предстоящие выборы, помимо их политического содержания, становятся той площадкой, на которой следует ожидать попыток нанесения ударов по национальной безопасности страны.

При этом сенатор полагает, что понятие «ксенофобия» следует в наше время толковать расширительно. «Еврейское население России и всего мира, — подчеркнул Гольдштейн, — на своей судьбе в полной мере испытало последствия допуска ксенофобии в официальную политику. Оказалось, что никакие демократические процедуры сами по себе, никакие выборы — а выборы в Германии в 1933 г. прошли абсолютно демократически — не могут сберечь общество, поражённое смертельным ядом «ненависти к чужому», возведённой в ранг государственной политики».

Понятие ксенофобии неразрывно связывали с радикальным национализмом и расизмом. Но, к сожалению, со временем это понятие не сокращается в применении, а расширяется.

«Если в начале второй половины прошлого века казалось, что после поражения нацизма невозможно появление новых, массовых и политически влиятельных движений и организаций, пропагандирующих культ ненависти, — обращает внимание Гольдштейн, — то уже к концу века ксенофобия насильственно вернула себе «политические права». Но возродились и привычные расистские (например, в Африке), и оставленные, казалось бы, в давних временах формы ксенофобии, основанные на радикальном религиозном фундаментализме. А сегодня — и это, к огромному сожалению, происходит всё чаще у нас, в России, — рождается ксенофобия нового типа».

«Это — доведённая до абсурда ненависть ко всем, кто не разделяет твоего мнения, — утверждает сенатор. — И что самое парадоксальное — возбудителями ненависти «нового типа» становятся те, кто именует себя «либералами». С одной стороны, это не удивительно — и в позапрошлом, и в начале прошлого века говорили о «либеральном терроре», о жестоком и аморальном давлении «оппозиционного» общественного мнения на «несогласных» в собственных рядах. Но сегодня «либеральный террор» почти не нуждается в кавычках — он всё более похож на преддверие нового настоящего террора. Начинали «либералы» с ненависти к «чиновникам». Потом расширили поле ненависти на президента и всю власть в целом. А после того, как в 2014 г. позиции Владимира Владимировича Путина укрепились качественно, их ненависть потеряла всякие берега и распространилась на большинство народа, на всех, кто не с ними и кого они теперь называют «быдлом», «анчоусами», «ватниками» и так далее».

«И не надо говорить, что идеология либерализма несовместима с ксенофобией, — подчеркнул Гольдштейн. — Совсем рядом с нами люди, которых недавно нельзя было от нас отличить, — граждане Украины, в значительной части — русскоязычные горожане либеральных взглядов — выходят на нацистские факельные шествия под бандеровскими флагами и свастиками, убивают несогласных журналистов, бомбят мирные города и при этом провозглашают этот общенациональный погром «революцией достоинства и свободы». А у нас — в Москве — наши либералы выходят на свои марши под теми же флагами и с теми же лозунгами, перемазанными кровью десятков тысяч наших соотечественников — взрослых и детей — убитых в Донбассе. Поэтому уверен: этой ксенофобской нечисти не место в нашей политике, не место на выборах. Потому что ненависть чудовищна во всех нарядах. Только вот ИГИЛ запрещено в России и в выборах участвовать не может. А эти… — Эти тоже могут в выборах не участвовать, но вот яд своей ненависти впрыснуть в общественное сознание вполне способны».