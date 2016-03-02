«Не надо говорить, что идеология либерализма несовместима с ксенофобией»
Москва, 2 марта, 2016, 22:22 — ИА Регнум. Выступая на заседании коллегии ФСБ, президент России потребовал от ведомства, в преддверии выборов, «сделать всё, чтобы пресечь деятельность тех, кто попытается или может попытаться использовать националистические, ксенофобские, радикальные лозунги, направленные на раскол нашего общества».
Член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн призвал поддержать приоритеты президента: действительно, предстоящие выборы, помимо их политического содержания, становятся той площадкой, на которой следует ожидать попыток нанесения ударов по национальной безопасности страны.
При этом сенатор полагает, что понятие «ксенофобия» следует в наше время толковать расширительно. «Еврейское население России и всего мира, — подчеркнул Гольдштейн, — на своей судьбе в полной мере испытало последствия допуска ксенофобии в официальную политику. Оказалось, что никакие демократические процедуры сами по себе, никакие выборы — а выборы в Германии в 1933 г. прошли абсолютно демократически — не могут сберечь общество, поражённое смертельным ядом «ненависти к чужому», возведённой в ранг государственной политики».
Понятие ксенофобии неразрывно связывали с радикальным национализмом и расизмом. Но, к сожалению, со временем это понятие не сокращается в применении, а расширяется.
«Если в начале второй половины прошлого века казалось, что после поражения нацизма невозможно появление новых, массовых и политически влиятельных движений и организаций, пропагандирующих культ ненависти, — обращает внимание Гольдштейн, — то уже к концу века ксенофобия насильственно вернула себе «политические права». Но возродились и привычные расистские (например, в Африке), и оставленные, казалось бы, в давних временах формы ксенофобии, основанные на радикальном религиозном фундаментализме. А сегодня — и это, к огромному сожалению, происходит всё чаще у нас, в России, — рождается ксенофобия нового типа».
«Это — доведённая до абсурда ненависть ко всем, кто не разделяет твоего мнения, — утверждает сенатор. — И что самое парадоксальное — возбудителями ненависти «нового типа» становятся те, кто именует себя «либералами». С одной стороны, это не удивительно — и в позапрошлом, и в начале прошлого века говорили о «либеральном терроре», о жестоком и аморальном давлении «оппозиционного» общественного мнения на «несогласных» в собственных рядах. Но сегодня «либеральный террор» почти не нуждается в кавычках — он всё более похож на преддверие нового настоящего террора. Начинали «либералы» с ненависти к «чиновникам». Потом расширили поле ненависти на президента и всю власть в целом. А после того, как в 2014 г. позиции Владимира Владимировича Путина укрепились качественно, их ненависть потеряла всякие берега и распространилась на большинство народа, на всех, кто не с ними и кого они теперь называют «быдлом», «анчоусами», «ватниками» и так далее».
«И не надо говорить, что идеология либерализма несовместима с ксенофобией, — подчеркнул Гольдштейн. — Совсем рядом с нами люди, которых недавно нельзя было от нас отличить, — граждане Украины, в значительной части — русскоязычные горожане либеральных взглядов — выходят на нацистские факельные шествия под бандеровскими флагами и свастиками, убивают несогласных журналистов, бомбят мирные города и при этом провозглашают этот общенациональный погром «революцией достоинства и свободы». А у нас — в Москве — наши либералы выходят на свои марши под теми же флагами и с теми же лозунгами, перемазанными кровью десятков тысяч наших соотечественников — взрослых и детей — убитых в Донбассе. Поэтому уверен: этой ксенофобской нечисти не место в нашей политике, не место на выборах. Потому что ненависть чудовищна во всех нарядах. Только вот ИГИЛ запрещено в России и в выборах участвовать не может. А эти… — Эти тоже могут в выборах не участвовать, но вот яд своей ненависти впрыснуть в общественное сознание вполне способны».