Рим, 2 марта, 2016, 21:08 — ИА Регнум. «В Италии уровень террористической угрозы постоянно повышается, хотя пока не выявлено конкретных террористических планов», — говорится в ежегодном отчете секретных служб Италии, отчет был направлен для ознакомления в парламент. В документе подчеркивается, что в джихадской пропаганде достаточно часто Италия упоминается как враг из-за ее отношений с Соединенными Штатами Америки и Израилем, а также за ее приверженность борьбе с терроризмом. Высокая степень риска связана также с Юбилейным годом, который празднует католическая церковь, а также с возможной активацией новых поколений моджахедов, которые присоединяются к кампании, продвигаемой ИГИЛ (запрещенная в России организация).

Колизей. Рим, Италия

По данным доклада, существует также высокий риск новых терактов в Европе, могут произойти «террористические атаки в стиле тех, которые происходили в Париже». Париж, подчеркивается в докладе, «вероятно, открыл стратегию атак на Запад, который теперь вынужден консолидироваться». Риски террористической угрозы исходят как от членов ИГ, так и от иностранных боевиков, прошедших подготовку на театрах военных действий, а также от боевиков, которые уже присутствуют на территории Европы и хорошо интегрированы в общество.

Феномен иностранных боевиков в Италии «изначально исчислялся небольшим количеством человек, по сравнению с другими европейскими странами, однако, сегодня он постоянно растет». Особенно тяжело обстоит ситуация с молодежью, которая подергается пропаганде, часто юноши и девушки становятся джихадистами, а их семья ничего не знает». Максимальное внимание, по мнению секретных служб, должно быть уделено тем, кто возвращается в Италию после участия в военных действиях, а также тем, кто может свободно перемещаться в пределах Шенгенской зоны, потому что они уже имеют статус резидентов на территории Италии или в других странах Европы.

Что касается опасности, исходящей от мигрантов, спецслужбы уточняют, что риск проникновения террористов среди мигрантов не связан с выходцами из стран Северной Африки, в то время как конкретный риск представляет собой так называемый «балканский маршрут», так как именно Балканы являются привилегированной транзитной территорией для иностранных боевиков.