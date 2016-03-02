Симферополь, 2 марта, 2016, 20:20 — ИА Регнум. В Крыму предъявили обвинение жителю Симферополя за попытку убийства инкассатора и угон инкассаторского автомобиля с деньгами «Генбанка» в январе 2015 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики.

crbc.pro Символика «Генбанка»

«Вечером 30 января 2015 года обвиняемый, действуя группой лиц, напал на сотрудника инкассаторской службы ЗАО «Генбанк», с целью завладения вверенными ему денежными средствами. Воспользовавшись тем, что водительская дверь инкассаторской автомашины не заперта, обвиняемый проник в ее салон, где, с целью убийства инкассатора, который пытался воспрепятствовать хищению денежных средств банка, произвел выстрел в его голову из автомата Калашникова. После чего, похитив денежные средства в сумме более 2, 5 млн рублей, скрылся с места преступления на инкассаторской автомашине», — рассказали в Следкоме.

Инкассатор выжил, но получил «травмы головы», из-за чего смог дать свидетельские показания по делу только через полтора месяца.

За время расследования проведено более 20 экспертиз, в том числе, молекулярно-генетических, судебно-медицинских, психолого-психиатрических; следователи допросили более 50 человек (сотрудников банка, частного охранного предприятия, свидетелей преступления, а также лиц, входящих в круг общения обвиняемого); проведено более 20 обысков по месту проживания обвиняемого и его знакомых.

31-летнего грабителя обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пункта «б, е, з», частью 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство в связи с осуществлением лицом служебной деятельности, совершенное общеопасным способом, сопряженное с разбоем»); пунктами «б, в» части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершенный с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего»); частью 4 статьи 166 УК РФ («Угон, совершённый с применением насилия, опасного для жизни»), частью 1 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов»).

О сообщниках грабителя в Следкоме не сообщили.

По данным ИА REGNUM, в январе 2015 года за два дня в Крыму ограбили два отделения «Генбанка». 29 января около 17:30, в отделение «Генбанка» на проспекте Нахимова в Севастополе вошел мужчина в маске и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал выдать ему деньги. Как сообщили в банке, кассир выдал преступнику «незначительную сумму средств». Объём суммы в банке не уточнили. После этого злоумышленник быстро покинул отделение. На следующий день, 30 января, в Симферополе неизвестные угнали инкассаторский микроавтобус «Генбанка», ранив инкассатора и похитив 2,5 млн рублей. В связи с этими событиями «Генбанк» объявил награду в 1 млн рублей за информацию, способную помочь в раскрытии преступлений. Была ли кому-либо выплачена награда, в банке не уточняют.

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