Тверь, 2 марта, 2016, 19:39 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил исполняющим обязанности губернатора Тверской области Игоря Руденю. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Игорем Руденей

Сообщается, что президент провел рабочую встречу с Руденей и назначил его исполняющим обязанности губернатора Тверской области.

«Предмет нашего разговора вам известен. Вы — человек очень опытный, и департамент возглавляли в правительстве, и заместителем министра были. Поэтому, возможно, на новом месте работы, надеюсь, используете все свои знания, опыт и организаторские способности», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что Тверская область регионе не ресурсный, там нет нефти и газа, но зато есть много сфер, где на самом деле есть ресурсы. «Там люди очень трудолюбивые, талантливые, история этого края очень богатая», — напомнил президент.

Про Руденю известно, что он в период с 2005 по 2007 годы занимал пост статс-секретаря — заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации. С 2007 года по 2012 он был директором департамента регионального развития и агропромышленного комплекса правительства Российской Федерации.

Руденя заявил, что он изучил Тверскую область с её богатыми историческими корнями и традициями. Он пообещал оправдать доверие и стать эффективным руководителем.

В свою очередь Путин заявил, что рассчитывает на то, что Руденя, проработав полгода в качестве исполняющего обязанности губернатора Тверской области, сможет доказать людям, что в состоянии возглавить этот субъект Федерации.

«Все возможное сделаем, и надеюсь, невозможное», — ответил Руденя.